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Suriye sınırında YPG'li tertöristler böyle görüntülendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları devam ederken, YPG’li silahlı teröristler Türkiye sınırında görüntülendi. Teröristlerden birinin keskin nişancı silahı kanas olarak bilinen dragunov taşıması dikkat çekti.

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezinde, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türk ve ABD askerlerini taşıyan helikopterler havadan sınırda devriye uçuşları yaparken karadan ise sınır hattında incelemeler sürüyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde içerisinde askeri yetkililerin bulunduğu araçlar sınır hattında inceleme yaptı.

KESKİN NİŞANCI SİLAHI GÖRÜNTÜLENDİ

Eski ve yeni gümrük kapılarının olduğu bölgede inceleme yapan yetkililer 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geri dönerken, sınırın diğer tarafında ise YPG’li teröristler kameralara yakalandı. Silahlı teröristler Suriye rejimine ait gümrük bölgesinde görüntülenirken, teröristlerden birinin keskin nişancı silahı kanas olarak bilinen dragunov taşıması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
YPG kanas Suriye

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