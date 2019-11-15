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Suriye uyruklu kocanın, eşini sopayla döverek öldürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:18 | Son Güncelleme

Konya'da eşini sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen Suriye uyruklu zanlı, adliyeye sevk edildi

Konya'da dini nikahlı eşini sopayla döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Mahmud el-Hüseyin (32), evlerinde eşi Halidiye el-Hamid (20) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmud el-Hüseyin, çocuğunun gözü önünde eşine sopayla saldırdı.

Aldığı darbeler sonucu yere yığılan eşinin bayıldığını zanneden Mahmud el-Hüseyin, komşularından yardım istedi. Kadının hareketsiz şekilde yerde yattığını gören komşuları, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halidiye el-Hamid'in öldüğünü tespit ederek, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırdı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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