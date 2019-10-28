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Suriye ve Hakkari'den acı haber! 2 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 08:31 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, '23 Ekim'de Hakkari'de çıkan çatışmada ağır yaralanan silah arkadaşımız şehit olmuştur' açıklamasında bulundu. Ayrıca Bakanlık, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Suriye ve Hakkari'den acı haber! 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'daki çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın şehit düştüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 23 Ekim'de teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin, yapılan müdahaleleye rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın Mersin'deki babaevine ateş düştü. Şehidin Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki babaevine acı haber, askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Korkmaz'ın şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrağı asılırken, şehit ailesinin yakınları taziye için eve akın etti. Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk da aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

BİR ŞEHİT HABERİ DE SURİYE'DEN GELDİ

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn/Suriye bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir."

Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un, Kocaeli'deki babaevine ateş düştü. Darıca Kaymakamlığı’na vekalet eden Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve askeri yetkililer, Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun’un Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi’nde oturan babaevine gitti. Şehidin babası Ramazan ve annesi Hacer Sarıtosun’a acı haber verilirken, ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Ailenin yakınları taziyeye geldi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Sarıtosun, düzenlenecek törenin ardından Darıca'da toprağa verilecek.


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