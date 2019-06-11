Suriye'de 8 yılda ramazan döneminde yaklaşık 19 bin sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’de 2011’den bu yana ramazan ayları ile bayramlarında toplam 18 bin 974 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

SNHR'nin raporuna göre, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana idrak edilen ramazan ayları ve bayramlarında 2 bin 675’i çocuk, 2 bin 339’u kadın olmak üzere toplam 18 bin 974 sivil çatışan gruplarca öldürüldü.

Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, 8 yılı aşkın sürede söz konusu dönemlerde 2 bin 196’sı çocuk, bin 967’si kadın toplam 16 bin 114 sivili öldürürken, Rus güçleri 46’sı çocuk, 51’i kadın toplam 246 sivili katletti.

Terör örgütü YPG/PKK 27’si çocuk, 16’sı kadın, toplam 156 sivili, terör örgütü DEAŞ 89’u çocuk, 102’si kadın toplam bin 137 sivili öldürdü.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında 174’ü çocuk, 49’u kadın 307 sivil hayatını kaybederken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar ise 67’si çocuk, 110’u kadın toplam 412 sivilin ölümüne sebep oldu.

76’sı çocuk, 44’ü kadın olmak üzere toplam 602 sivil ise kimliği belirsiz taraflarca öldürüldü.

Ayrıca ağın raporunda yalnızca bayramlarda toplam bin 704 sivilin öldürüldüğüne dikkat çekildi. Buna göre, rejim güçleri bin 475, Rusya 30, YPG/PKK 28, DEAŞ 19, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar 33, koalisyon 14, kimliği belirsiz taraflar 105 sivilin bayram günlerinde ölümüne neden oldu.

