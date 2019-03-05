"Suriye'de barışçıl çözüm çabalarından memnunuz"

AA muhabirinin "ABD'nin Suriye'den çekildikten sonra ülkenin kuzeydoğusunda ittifak üyelerinden oluşan çok uluslu gözlem gücü kurulmasına ilişkin açıklamasına NATO'nun yaklaşımı nedir?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, NATO'nun DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bir parçası olduğunu, bu kapsamda mücadeleye Irak eğitim misyonu ve erken uyarı ve gözlem uçakları AWACS'larla katkı sağladığını belirtti.

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'nin kuzeydoğusunda ittifak üyelerinden oluşan çok uluslu gözlem gücü kurulmasına ilişkin, Türkiye ve ABD'nin irtibatta olmasını ve soruna barışçıl çözüm bulma çabasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Stoltenberg, "Bazı müttefikler, Türkiye ve ABD gibi, NATO çerçevesi dışında Suriye'de sahada mevcudiyetini sürdürüyor. İrtibat halinde olan bu üyelerin soruna barışçıl bir çözüm bulma çabasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

- "İstikrarsız ve öngörülemez bir dünyada yaşıyoruz"

Külfet paylaşımı konusunda müttefiklerin, savunma harcamalarında artışa geçmelerinin olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Müttefiklerin, daha istikrarsız ve öngörülemez bir dünyada yaşadığımızı anlaması gerekiyor." dedi.

Stoltenberg, genel olarak siyasetçilerin savunma yerine eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlara yatırım yapmayı tercih etmesini anlayışla karşıladıklarını ancak bununla beraber gerginliğin tırmandığı dönemlerde tüm müttefiklerin güvenliği sağlamak için savunma harcamalarını artırmasının bir gereklilik olduğunu savundu.

İttifak üyelerinin adil külfet paylaşımı kapsamında savunma taahhütlerinin harcamalar, kabiliyet gelişimi ve katkılardan oluştuğunu anımsatan Stoltenberg, "Bu üç unsur birbiriyle bağlantılı, müttefikler üç alanda da taahhütlerini yerine getirmekle yükümlü." ifadesini kullandı.