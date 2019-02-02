BUDAPEŞTE (AA) - Hakkında herhangi bir mahkumiyet kararı verilmemiş olmasına rağmen polislere taş atma suçundan mahkum edilmiş gibi gösterilen Suriyeli Ahmed H'nin Macaristan Başbakanlık Ofisi'ne açtığı dava sonuçlandı.

Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polisle düzensiz göçmenler arasında 4 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınıp "terör" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli Ahmed H'nin Macaristan Başbakanlık Ofisi'ne karşı kişisel haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı dava reddedildi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Başbakanlık Ofisi'nin 2017'de başlattığı kampanyada Ahmed H'nin cezasının kesinleşmemiş olduğunu belirtmesi gerektiğini ama söz konusu ihmalin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Ahmed H'nin Başbakanlık Ofisi tarafından başlatılan kampanyanın tam olarak ne olduğunu bilmediğini ve isminin geçtiği bölümle ilgili sorulara da cevap veremediği belirtildi.

18 Ocak'ta görülen davada Ahmed H. kampanyanın ülke genelinde yaklaşık 8 milyon kişiye ulaştığını ve kişisel haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Başbakanlık Ofisi'nden 8 milyon Macar forinti (yaklaşık 150 bin lira) tazminat talep etmişti.