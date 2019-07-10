HABER

Suriyeli çocuğun rögara düşerek ölmesine soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:36 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 yaşındaki Suriyeli Salih Alişeyhhüseyin'in Mamak'taki semt pazarında ailesiyle atık meyve ve sebzeleri toplarken kapağı açık bırakılan rögara düşerek ölmesiyle ilgili soruşturma açtı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 yaşındaki Suriyeli Salih Alişeyhhüseyin'in Mamak'taki semt pazarında ailesiyle atık meyve ve sebzeleri toplarken kapağı açık bırakılan rögara düşerek ölmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Küçük çocuğun, Derbent Mahallesi'nde kurulan semt pazarına anne ve babasıyla gittiği sırada kapağı açık rögara düşerek öldüğünün belirlenmesinin ardından polis, durumu nöbetçi cumhuriyet savcısına iletti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, baba Hasan Alişeyhhüseyin, tercüman aracılığıyla polise ifade verdi.

Baba Alişeyhhüseyin ifadesinde, oğlunun pazarda bir anda kaybolduğunu, rögar kapağının açık olduğunu gördüklerini, içine baktıklarını ancak çocuğu göremediklerini anlattı. Alişeyhhüseyin, oğlunun cesedinin daha sonra polislerce bulunduğunu dile getirdi.

Soruşturma çerçevesinde rögar kapağının açık kalmasında kusurun kimde olduğunun araştırılacağı öğrenildi.

Suriyeli küçük Salih'in cesedi, düştüğü belirlenen rögarın aktığı Hatip Çayı'nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurturma Ekibi tarafından bulunmuştu.

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Otobüsle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar varOtobüsle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Akçakale sınırına zırhlı araç sevkiyatıAkçakale sınırına zırhlı araç sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mamak Salih Alişeyhhüseyin Suriyeli

En Çok Okunan Haberler

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu gece etkisini arttıracak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

İstanbul'da korkutan görüntüler! Helikopterler harekete geçti

İstanbul'da korkutan görüntüler! Helikopterler harekete geçti

Manisa'da otobüsle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Otobüsle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kolay ve etkili: Mükemmel bir filtre kahve için öneriler

Kolay ve etkili: Mükemmel bir filtre kahve için öneriler

Şule Çet davası sanığından tepki çeken sözler: Doğaüstü güçlerim olduğunu düşünüyorum

Tepki çeken sözler: Doğaüstü güçlerim olduğunu düşünüyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.