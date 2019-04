Suriyeli çocuklar ve parlamenterler futbol maçı yaptı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- NATO Parlamenter Asamblesi 99'uncu Rose- Roth Semineri ve Akdeniz- Orta Doğu Özel Grubu Ortak toplantısı kapsamında, Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocuklar ve Türk çocukları ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, NATO PA Başkan Yardımcısı Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ile eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve yabancı ülkelerin parlamenterlerin oluşan karma takımlar futbol maçı yaptı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin futbol sahasında oynanan maçın başlama vuruşunu NATO PA Başkanı Madeleine Moon gerçekleştirdi. 'Sporun gücü' sloganıyla yapılan karşılamada gazetecilere açıklamada bulunan Gençlik ve Sor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sporun evrensel bir dil olduğunu, barışı, kardeşliği ve dostluğu pekiştirdiğini söyledi. Sporun, her türlü sorunun barışçıl sonuca ulaşması için önemli bir araç olarak gördüklerini kaydeden Kasapoğlu, bu doğrultuda toplantı kapsamında Suriyeli ve Türk gençler ile milletvekilleri arasında futbol maçı organize ettiklerini söyledi.

'ÜLKEMİZDE HEM BİREYSEL HEM TAKIMSAL ANLAMDA BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora önem verdiğini ve son 17 yılda sportif alanlarda önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Kasapoğlu, "Her ilimize, her ilçemize ve köylerimize kadar devasa tesislerimiz var. Bu tesislerimizi sporu tabana yayarak çok daha güçlü kullanacağız. Ülkemizden hem bireysel hem takımsal alanda başarılara imza atacağız" dedi.

'SAVAŞIN ETKİLERİNİ TAMİR ETMEK İÇİN SPORU ÖNEMLİ BİR ARAÇ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Türkiye'nin önemli boyutta Suriyeliye ev sahipliği yaptığını da dile getiren Kasapoğlu, "Maalesef savaşın etkilerini tamir etmek için, derin iz bırakan yaralarını onarmak için sporu da önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu noktada tüm tesislerimiz, kulüplerimiz, takımlarımız, Bakanlığımız önemli bir süreci yürütüyor. Bu süreç çerçevesinde gerek gençlik merkezlerimizde gerekse sportif tesislerimizde pek çok branşta faaliyetler ortaya koyuyoruz. Bugün de çok güzel atmosferde bir etkinlik yapıyoruz" diye konuştu.

'BİR ÇOCUĞUN GÜLMESİ DEMEK DÜNYANIN GÜLMESİ DEMEK'

Toplantıda milletvekillerine Suriye'deki krizi anlattıklarını belirten TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ise bu krizde çocukların ve gençlerin derin izler yaşadığını söyledi. Çocukların annelerini, babalarını, akrabalarını kaybettiğini, büyük travmalar yaşadıklarını ifade eden Bak, "Hiçbir çocuk futbol topuna dayanamaz. Onun beynindeki kötü hatıraları, anıları silmenin yolu, güzel hatırlar kazandırmakla olur. Bir çocuğun gülmesi demek dünyanın gülmesi demek. Suriye'de binlerce insan öldü. Suriye'yi yeniden inşa edecek olan bu gençler. Suriyeli gençlerle Türk gençler arasında bir uyum oluşturmak istiyoruz ve bunu da sporla yapıyoruz" dedi.