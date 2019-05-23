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Suriyeli kadını 24 bıçak darbesiyle öldüren baba ve oğula ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

BURSA'da geçen yıl Ocak ayında, 3 çocuk annesi Suriyeli Fatma Khillo'yu (34) evinde 24 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Akram Moustafa (41) ile tutuksuz yargılanan oğlu Mohammad  M.

Suriyeli kadını 24 bıçak darbesiyle öldüren baba ve oğula ceza yağdı

Halil ÖZÇOBAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) - BURSA'da geçen yıl Ocak ayında, 3 çocuk annesi Suriyeli Fatma Khillo'yu (34) evinde 24 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Akram Moustafa (41) ile tutuksuz yargılanan oğlu Mohammad M. (15), hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında baba Akram Moustafa, 'Adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma, hırsızlık, konut dokunmazlığına ihlal' suçlarından toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğlu Mohammad M. hakkında adam öldürmeye yardımcı olmaktan önce ağırlaştırılmış müebbet, yaşının küçük olmasından dolayı uygulanan indirimler neticesinde 5 yıl 10 ay ile yağmadan da 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
Olay, geçen yıl Ocak ayında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mahmudiye Sokak'ta meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Bursa'ya yerleşen 3 çocuk annesi Fatma Khillo, sabah saatlerinde eşi Abdulrauf Khillo'yu (41) işe uğurladı. Kestel'de bir inşaatta bekçilik yapan Abdulrauf Khillo işteyken, eşini telefonla aradı fakat ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Abdulrauf Khillo, komşularına eşine bakması için haber verdi. Eve giden komşular, zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Kapıyı kırarak içeri giren komşular, Fatma Khillo'yu yerde kanlar içinde buldu. İhbarla eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Fatma Khillo'nun 24 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları incelemede Fatma Khillo'nun altınlarının ve bir miktar parasının çalındığını saptadı. Polis tarafından yakalanan ve ailenin tanıdığı Suriyeli Akram Moustafa'nın ellerinde yaralar ve yüzünde çizikler olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamasından sonra adliyeye sevk edilen Akram Moustafa, tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklu sanık Akram Moustafa ile oğlu Mohammad M. (15) hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek, gasp, hırsızlık ve konut dokunmazlığına ihlal' suçlarından dava açıldı. Karar duruşmasına sanık, oğlu ve taraf avukatları katıldı.
BABA OĞUL MAHKEMEDE BİRBİRİNİ SUÇLADI
Sanık Akram Moustafa, cinayeti ve diğer suçları oğlu, Mohammad M.’nin işlediğini, kendisinin suçsuz olduğunu savundu. Mohammad M. ise, kendisinin yaşının küçük olması nedeniyle, babasının cezaevinden kurtulmak için suçu üzerine attığını söyleyerek, “Cinayeti ve hırsızlık suçunu babam işledi, beni yanında zorla götürdü” dedi. Mahkeme heyeti toplanan deliller sonucunda Akram Moustafa’ya “Kasten adam öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Gasp, hırsızlık, konut dokunmazlığına ihlal” suçlarından toplam 21 yıl hapis cezası verirken, suçun sabit olduğu anlaşıldığından dolayı iyi hal uygulamayarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz oğlu Mohammad M. hakkında, adam öldürmeye yardımcı olmaktan ağırlaştırılmış müebbet, yaşının küçük olmasından dolayı yapılan indirimler neticesinde 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Ayrıca Mohammad M., yağmadan 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün geri bırakıldığı karar sonucu Mohammed M. 5 yıl içinde suç işlemesi halinde diğer suçlardan da cezaevine girecek.
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Suriyeli kadını 24 bıçak darbesiyle öldüren baba ve oğula ceza yağdıSuriyeli kadını 24 bıçak darbesiyle öldüren baba ve oğula ceza yağdıSuriyeli kadını 24 bıçak darbesiyle öldüren baba ve oğula ceza yağdıSuriyeli kadını 24 bıçak darbesiyle öldüren baba ve oğula ceza yağdı

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