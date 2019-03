Suriyeli kadınlar Esed rejiminin hapishane işkencelerini anlattı

- "Her Suriyelinin bir işkence hikayesi var"

İnsan hakları aktivisti Dugli, rejimin işkencenlerinden hayatta kalan arkadaşları olduğunu, bununla beraber pek çok kadın tutuklunun yaşayıp yaşamadığının bilinmediğine dikkati çekti.

Dugli, "Hapishanelerde uzun süre kalan pek çok akrabam vardı. Durumlarından ve yaşayıp yaşamadıklarından haberimiz yoktu. Sonrasında Esed rejimin yaptığı kısa bir açıklamayla onların öldürülmüş olduğunu öğrendik. Suriye rejiminin içinde ve hapishanelerde neler döndüğünü tam olarak bilmek çok zor." ifadelerini kullandı.

Suriye'de neredeyse her aileden bir kişinin yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Rahaf ed-Dugli, "Hayatta şu an hangi konumda olursak olalım Suriyeliler olarak hepimiz acılarla dolu hatıralarla yaşıyoruz. Yakınlarımızı kaybettiğimiz için bu acıları her gün yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Her Suriyelinin bir işkence hikayesi var." diyen Dugli, İngiltere'de hayatını sürdürmesine rağmen kendisinin de bu acı hatıralardan etkilenmeye devam ettiğini anlattı.

- "Savaş suçu işleyenlerden hesap sorulmalı"

Dugli, ülkesine bu şartlarda dönmesinin imkansız olduğunu belirterek, öncelikle işkenceye başvurarak savaş suçu işleyenlerden hesap sorulması gerektiğinin altını çizdi.