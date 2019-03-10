Suriyeli kadınlar Esed rejiminin hapishane işkencelerini anlattı

Şerbeci, "Biz sadece Suriye'de sivil bir hareketin parçasıydık. Hiçbir askeri hareketliliğin içinde yer almadık. Diğer alıkonulan kadınların özgürlüğü için barışçıl gösterilere katılıyorduk. Rejim bundan dolayı bizi hapishaneye attı." diye konuştu.

Macid Şerbeci, Beşşar Esed rejimi tarafından 7 aydan fazla çocuklarıyla hapisanede tutulduğunu ve eşinin de işkence görerek hapishanede hayatını kaybettiğini söyledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde (BM) Uluslararası Vicdan Hareketi kapsamında düzenlediği panel için İsviçre'ye gelen Suriyeli kadınların anlattıkları, rejimin acımasızlığını bir kez daha ortaya koydu.

Beşşar Esed rejiminin istihbarat birimi Muhaberat'ın hapishanesinde 2014 yılında aylarca işkenceye maruz kalan Şerbeci, İngiltere'de yaşayan Suriyeli akademisyen ve insan hakları aktivisti Rahaf ed-Dugli ve ABD'de yaşayan Suriye asıllı aktivist ve şair Emel Kassir, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Suriye hapishanelerinde 7 ay boyunca işkence gören Macid Şerbeci, "Hapishanede yaşadığımız işkence, baskı ve zorlukları hayal dahi edemezsiniz. Çıktıktan bir ay sonra dahi vücudum mosmordu." dedi.

Çocuklarının rejim tarafından baskı aracı olarak kullanıldığını ve eşine gözleri önünde şiddet uygulandığını dile getiren Şerbeci, "Suriye'de türlü türlü işkence yöntemleri var. Bunları anlatacak kelime bulamıyorum. Kocamı ölmeden önce son kez gördüğümde baygın vaziyetteydi. Daha sonra işkenceden yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Halen İstanbul ile Beyrut arasında bir yaşam sürdürdüğünü belirten Şerbeci, 7 ay boyunca yaşadığı işkenceyi şöyle anlattı:

"Hapishanede yaşadığımız işkence, baskı ve zorlukları hayal dahi edemezsiniz. Rejim bizim insanlığımıza ve onurumuza asla saygı göstermedi. Ortam çok karanlıktı. Pek çok kadın aynı odada kalıyorduk. Hapishanede işkenceye maruz kalmamdan dolayı çıktıktan bir ay sonra dahi vücudum mosmordu."

- "Her Suriyelinin bir işkence hikayesi var"

Suriyeli akademisyen Dugli de ülkesinde en az 7 bin kadının hapishanelerde tutulduğunu kaydederek, "Rejim pek çok farklı işkence yöntemi kullanıyor. Suriye'de insanlığa saygı yok. Otoriter rejimin devamı için kadınları politik bir kart olarak kullanıyorlar." dedi.