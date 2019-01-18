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Suriyeli öğrencilerin karne heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 14:43 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki okullarda eğitim gören 11 bin 739 Suriyeli öğrenci karne sevinci yaşadı - Evde eğitim gören lösemi hastası öğrenci karnesini Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'in elinden aldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kent ile ilçe merkezindeki çeşitli okullarda eğitim gören 11 bin 739 Suriyeli öğrenci karnelerini aldı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin barındığı konteyner kentte düzenlenen programda, Türkçe ve Arapça şarkılar söylendi.

Kamp yetkilileri ile konteyner kentte güvenliği sağlayan jandarma personeli ve öğretmenler, daha sonra 1483 öğrenciye karnelerini dağıttı.

En kısa zamanda ülkelerine dönmeyi ümit ettiklerini belirten Suriyeli çocuklar ise kendilerine eğitim veren öğretmenlere ve tüm idarecilere teşekkür etti.

Türkçe ve Arapça hazırlanan karnelerini alan çocuklar, notlarını kontrol ederek, sevinç ve heyecanla ailelerine koştu.

Nizip Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki okullarda eğitim gören 11 bin 739 Suriyeli öğrencinin, Türk akranlarıyla birlikte karne aldığı belirtti.

- Lösemi hastası öğrencinin karnesi kaymakamdan

Nizip ilçesinde lösemi hastası ilkokul 2. sınıf öğrencisi Ahmet Arda Kaya da karnesini Kaymakamı Kemal Şahin'in elinden aldı.

Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile Belkıs Mahallesi'ndeki evinde eğitim alan Ahmet Arda Kaya'yı ziyaret etti.

Kaya'nın karnesi ile hediyesini veren Şahin, ilik nakli olan öğrencinin ailesiyle de bir süre sohbet etti.

Tüm notlarının iyi olduğunu görünce sevinç yaşayan Kaya, öğretmenine ve Şahin'e teşekkür etti.

Kaymakam Kemal Şahin, evde eğitim alan öğrencilere ders veren öğretmenlere teşekkür ederek, "Bu öğrencilerimiz bizlerin geleceği ve teminatıdır. Bu nedenle rahatsızlıkları nedeniyle onlar okula gelemiyorlarsa bizler okulu onların ayağına götürürüz. Amacımız, öğrencilerimizin eğitimden ve öğretimden geri kalmamasıdır.’’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep karne Nizip Suriyeli

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