Suriyeli öğrencilerin karne heyecanı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kent ile ilçe merkezindeki çeşitli okullarda eğitim gören 11 bin 739 Suriyeli öğrenci karnelerini aldı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin barındığı konteyner kentte düzenlenen programda, Türkçe ve Arapça şarkılar söylendi.

Kamp yetkilileri ile konteyner kentte güvenliği sağlayan jandarma personeli ve öğretmenler, daha sonra 1483 öğrenciye karnelerini dağıttı.

En kısa zamanda ülkelerine dönmeyi ümit ettiklerini belirten Suriyeli çocuklar ise kendilerine eğitim veren öğretmenlere ve tüm idarecilere teşekkür etti.

Türkçe ve Arapça hazırlanan karnelerini alan çocuklar, notlarını kontrol ederek, sevinç ve heyecanla ailelerine koştu.

Nizip Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki okullarda eğitim gören 11 bin 739 Suriyeli öğrencinin, Türk akranlarıyla birlikte karne aldığı belirtti.

- Lösemi hastası öğrencinin karnesi kaymakamdan

Nizip ilçesinde lösemi hastası ilkokul 2. sınıf öğrencisi Ahmet Arda Kaya da karnesini Kaymakamı Kemal Şahin'in elinden aldı.