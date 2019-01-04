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Suriyeli otomobili için öldürülmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 08:47 | Son Güncelleme

ADANA'da kayıp olarak aranırken, boğazı kesilerek öldürülmüş bulunan Suriyeli Muhammed Abdo'nun (52) cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan insan kaçakçıları Samir Mahboul (31) ve Styaf Halef (25), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Suriyeli otomobili için öldürülmüş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kayıp olarak aranırken, boğazı kesilerek öldürülmüş bulunan Suriyeli Muhammed Abdo'nun (52) cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan insan kaçakçıları Samir Mahboul (31) ve Styaf Halef (25), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahboul ve Halef'in, Abdo'yı otomobili için öldürdükleri iddia edildi.
Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Adana'ya gelen Muhammed Abdo, iddiaya göre otomobiliyle, kendisi gibi göçmenlerin taşımacılığını yaparak geçimini sağlamaya başladı. Abdo, 10 Aralık günü, iki Suriyeliyi İstanbul'a götüreceğini söyleyip evinden ayrıldı. O günden sonra eve gelmeyen Abdo'nun çocukları ise babalarının hayatından endişe edip polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine polis, Abdo'yu bulmak için harekete geçti. Muhammed Abdo'nun otomobili, Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi kanal kenarında çamura saplanmış halde bulundu. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, 26 Aralık günü Abdo'nun cesedini aracından 4 kilometre uzakta kanal içinde buldu. Abdo’nun boğazının kesildiği ve başına demirle vurulduğunu saptayan polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme aldı. Ekipler ayrıca Abdo'nun son görüştüğü kişiler üzerinde yoğunlaştı. Abdo'nun görüştüğü kişilerden Styaf Halef'in Osmaniye'ye taşındığını tespit eden ekipler, soruşturmayı genişletti. Polis, Halef'in yerini tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Halef sorgusunda Abdo'yu ölürdüklerini yanında Samir Mahboul'un da olduğunu söyledi. Hatay'a kaçan Mahboul, yapılan operasyonla gözaltına alındı.
OTOMOBİLİ SATACAKLARMIŞ
Styaf Halef ve Samir Mahboul'un insan kaçaklığı suçundan sabıkalı olduğu, Suriye'den yasa dışı yollarda ülkeye göçmen soktukları öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırda aldığı önlemlerden dolayı bu işi devam ettiremeyen şüphelilerin, kiraladıkları ve çaldıkları araçları Suriye'ye götürerek burada 10 ila 15 bin dolar arasında sattıkları belirlendi. Samir Mahboul ve Styaf Halef aynı zamanda mahalleden komşusu olan taksici Abdo'yı da otomobili için öldürdükleri iddia edildi. Cinayetten sonra aracı alıp kaçan şüphelilerin çamura saplandıkları, aracı çıkaramayınca olay yerini terk ettikleri öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samir Mahboul ve Styaf Halef, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Suriyeli otomobili için öldürülmüşSuriyeli otomobili için öldürülmüşSuriyeli otomobili için öldürülmüşSuriyeli otomobili için öldürülmüş

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