GAZİANTEP (AA) - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, "İnşallah yakın zamanda büyüklerimiz başı çeker ve Fırat'ın doğusuna, Rakka'ya beraber gideriz." dedi.

Cuma, Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen "Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri Çalıştayı"nın açılışındaki konuşmasında, bu programın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Suriye'den bahsetmenin artık dünyadaki en büyük insani dramı anlatmakla aynı olduğunu belirten Cuma, "Tarih boyunca böyle insani bir dram olmamıştır. Suriye'de bir diktatörlük sistemi var. Her alanda ne insan hakları ne de başka bir şey var. Kimyasal silah kullanan bir diktatörden bahsediyoruz. Bu kişi UNESCO sözleşmelerine imza atmışsa da bunun rejim için hiçbir anlamı yok." diye konuştu.

Cuma, Suriye'deki yıkımın kurbanlarından birinin de kültür olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanlık için anlamı olan Suriye'deki birçok tarihi eseri yıktılar. Varlığımızı kanıtlayan birçok eser yok edildi. Camilerimiz, medreselerimiz, Osmanlı ve Selçuklu mimarisine ait her şey yıkıldı. Sizlere Halep'in atasözlerini anlatmak, Hama-Humus'un ağıtlarını anlatmak isterim. Rakka'da halay çekilirken başı çekenler yaşlılar olur. İnşallah yakın zamanda büyüklerimiz başı çeker ve Fırat'ın doğusuna, Rakka'ya beraber gideriz."