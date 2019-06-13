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Suriye’nin kuzeyinde karne heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:11 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyinde terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde yaklaşık 200 bin öğrenci karnelerini aldı

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde eğitim gören yaklaşık 200 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terörden arındırılan Afrin, Bab, Cerablus ve Azez bölgelerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen programlarda yaklaşık 200 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Karne dağıtımlarına Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Kilis il Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Yardımcısı Mahmut Kesikminare ve Suriye eğitim koordinatörleri katıldı.

Türk yetkililer, birinci olan çocuklara oyuncak ve bisiklet dağıttı.

5. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Şeyda Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sene boyunca eğitimimiz çok güzeldi. El işleri öğrendik. Okulumu ve arkadaşlarımı çok seviyorum." dedi.

8 yaşındaki Vesim Şehabi de "2. sınıfta okuyorum karnem çok iyi. Büyüyünce babam gibi savcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Ebu Keşşe de 3. sınıfa geçtiğini söyleyerek, "Okulumu çok seviyorum. Derslerime çok çalışıp sanayi meslek okuluna gitmek istiyorum." diye konuştu.

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