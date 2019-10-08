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Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Surlar Diyarı Diyarbakır’dan 40 öğrenci Gülleri Diyarı Isparta’ya geldi.Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasının tanıtılması, milli ve manevi değerlerin paylaşılması, iller arası kardeşlik köprüsü kurmak, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin artırılması ve gelecek nesillere aktarılması ile çocukların terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla başlatılan ‘Biz Anadoluyuz’ projesi devam ediyor.Proje kapsamında, öğretmenleri eşliğinde 40 öğrenci Diyarbakır’dan Isparta’ya geldi.

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Surlar Diyarı Diyarbakır’dan 40 öğrenci Gülleri Diyarı Isparta’ya geldi.
Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasının tanıtılması, milli ve manevi değerlerin paylaşılması, iller arası kardeşlik köprüsü kurmak, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin artırılması ve gelecek nesillere aktarılması ile çocukların terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla başlatılan ‘Biz Anadoluyuz’ projesi devam ediyor.
Proje kapsamında, öğretmenleri eşliğinde 40 öğrenci Diyarbakır’dan Isparta’ya geldi. 12-14 yaş arası öğrencilerden oluşan kafile Isparta Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ev sahipliğinde 4 gün misafir edildi.
Isparta’nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini görme imkânı bulan öğrenciler ziyaretlerinin ilk gününde Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Burada çeşitli etkinliklere katılan öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek de eşlik etti. İl Müdürü Gevrek, ardından Atatürk Stadyumu’nda öğrencilerle futbol maçı yaptı.
Ziyaretlerinin ikinci gününde sabah sporuyla güne başlayan öğrenciler, ilk olarak Gençlik Merkezi’nde Ebru sanatıyla tanışarak, masa tenisi ve langırt oynadılar.
Kafile, ardından Karınca Derneği’ni ziyaret ederek özel bireylerle birlikte kuş yemliği yaptı. İkinci gün programı Süleyman Demirel Müzesi, Süleyman Demirel Anıt Mezarı, Etnografya Halı Kilim Müzesi, Şehit ailesi, esnaf ziyaretleriyle sona erdi.
Ziyaretlerinin üçüncü gününde ilk durak Garnizon Şehitliği oldu. 40 öğrenci, 4 öğrenci ve 4 gönüllü gençten oluşan kafile şehitler için dua etti. Ardından Atabey İslamköy Hacı Yahya Demirel Yatılı Bölge Oratokulu’nu ziyaret eden öğrenciler burada çeşitli oyunlar oynayarak, temiz çevre için çöp topladılar. Atabey programından sonra Eğirdir ilçesine geçen öğrenci kafilesi, Yeşilada’yı ve Eğirdir Kalesi’ni gezdi. Ziyaretlerin üçüncü günü Eğirdir Huzurevi ziyaretleri ve veda gecesi ile sona erdi.
Programın dördüncü gününde Gençlik Merkezinde doyasıya eğlenen öğrenciler öğle yemeğinin ardından Diyarbakır’a uğurlandı.
Isparta ev sahipliğinden memnuniyetleri dile getiren öğrenciler ‘Güller Diyarı Isparta’dan Surlar Diyarımız Diyarbakır’a mutlu dönüyoruz” diyerek, kendileriyle yakından ilgilenen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ekibine teşekkür ettiler.
Türkiye’nin kültürel zenginliklerin tanıtılması, öğrenciler arasında karşılıklı saygı ve sevgi kültürünün oluşturulması açısında projenin önemine dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Gevrek ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’na teşekkür etti.

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi

Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi
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