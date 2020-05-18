Sürpriz sonuç: Redmi 10X AnTuTu puanı açıklandı!

Redmi 10X hakkında günlerdir birçok bilgi sızdı. Ancak bugün MediaTek'in duyurusu ile tanıtılan MediaTek Dimensity 820 ile birlikte Redmi 10X'in kesinleşen ilk özelliği ortaya çıkmış oldu. Buna göre Redmi 10X, Dimensity 820'den gücünü alacak. Fakat tüm öğrendiklerimiz bununla da sınırlı değil. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, bize MediaTek Dimensity 820'li Redmi 10X'in AnTuTu puanını da gösterdi.

İŞTE REDMİ 10X'İN ANTUTU PUANI

Lu Weibing, Çin'in Facebook'u olarak adlandırılan Weibo'da Redmi 10X için bir paylaşım yaptı. Weibing, paylaşımında Redmi 10X'in AnTuTu puanını yayınladı. Paylaşıma göre Redmi 10X AnTuTu'da 415 bin 672 puan alıyor. Bu puan, böyle söylendiğinde bir şey ifade etmeyebilir ancak diğer rakip akıllı telefonların ve amiral gemisi akıllı telefonların puanları ile karşılaştırıldığında Redmi 10X'in AnTuTu puanını ne kadar etkileyici olduğu ortaya çıkıyor.

RAKİP AKILLI TELEFONLAR YAKLAŞAMADI

Snapdragon 765G kullanan Redmi K30 (279 bin 521 puan) , Oppo Find X2 Lite (321 bin puan) gibi akıllı telefonlar, AnTuTu'dan aldıkları puanlar ile Redmi 10X'in puanına yaklaşamıyor. Üstelik 2018'de piyasaya çıkan Snapdragon 855 işlemcili eski amiral gemilerinin bazıları bile orta seviye akıllı telefonlarda yer alacak Dimensity 820'nin performansını geçemiyor. Şimdilik AnTuTu puanını, Android 10 ile geleceğini ve 8GB RAM'e sahip olacağını bildiğimiz Redmi 10X resmi olarak 26 Mayıs'ta tanıtılacak. O zaman 5G'li telefonun tüm özelliklerini öğrenmiş olacağız.

