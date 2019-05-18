Sürücüleri bu defa iftara davet etmek için durdurdular

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, iftar saatine dakikalar kala yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları araç sürücülerini iftara davet etti. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan çadırda asker ve vatandaşlar birlikte iftar yaptı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Erzincan- Erzurum karayolunda iftar saatine dakikalar kala yapılan uygulamada durdurulan sürücüler, askerler ile birlikte iftar yapmaya davet edildi. Jandarmanın davetini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar jandarmaya teşekkür ederek araçlarını park ettikten sonra iftarlarını Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askeri personel ile birlikte açtı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programına Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile birlikte 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 3. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Aksoylu, protokol mensupları şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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