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Sürücüsüz metronun ikinci etabı açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabını bugün açacak - Metro hattının, Yamanevler-Çekmeköy-Sancaktepe bölümünün hizmet vermesiyle birlikte Üsküdar-Çekmeköy arası yolculuk süresi 27 dakikaya inecek

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabı Yamanevler-Çekmeköy-Sancaktepe bölümünü bugün hizmete açacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'inden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girecek metro hattı, 20 kilometre ve 16 istasyondan oluşuyor.

Temmuz ve eylül aylarında test sürüşleri başarıyla tamamlanan metro hattı, "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" aldı.

- Günde ortalama 700 bin yolcu

20 kilometrelik çift tünel ve 2,7 kilometre bağlantı tünelleri bulunan hatta, 6 vagonlu 21 metro aracı hizmet verecek. Saatte tek yönde 65 bin yolcu kapasiteli metro hattında günde ortalama 700 bin yolcu taşınacak. Metronun hizmet vermeye başlamasıyla yılda 15 bin 424 aracın trafikten çekilmesi ve yıllık 77 bin 246 ton karbondioksit emisyonunda azalma sağlanması hedefleniyor.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, diğer toplu ulaşım güzergahlarıyla da bağlantılı olacak. Üsküdar'dan Marmaray'a entegre olan hat, buradan Yenikapı-Hacıosman ve diğer metro hatları ve Altunizade'de metrobüs ile bağlantılı olarak ulaşım kolaylığı sunuyor. Ayrıca Dudullu-Bostancı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hatları tamamlandığında buralarla da entegre olacak. Ayrıca ileride hizmete girecek Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı ile de bağlantılı olarak hizmet verecek.

- Yolculuk sürelerini kısaltacak

Metro hattında her 5 dakikada bir sefer yapılacak. Böylece, Sancaktepe'den Üsküdar'a 27, Ümraniye'ye 15,5, Yenikapı'ya 39, Topkapı'ya 45,5, Taksim'e 47, Mecidiyeköy'e 55, Hacıosman'a 71, Atatürk Havalimanı'na 71 ve Olimpiyat Stadı'na 81 dakikada yolculuk yapılacak.

Üsküdar-Yamanevler'e kadar olan ilk etabı Aralık 2015'te açılan hat 10,5 kilometre ve 9 istasyondan oluşuyor. Birinci kısım; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler istasyonlarından oluşurken, ikinci etapta 7 istasyon bulunuyor. 9,5 kilometre uzunluğuna olan ikinci etapta; Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl ve Çekmeköy istasyonları yer alıyor.

- Yolcu birikmelerini önleyecek

Akıllı şehir konseptinde önemli bir adım olarak görülen metro güzergahındaki tüm akıllı sistemler bir merkezde birleştirilerek ulaşım ağı kendi içinde entegre olacak. Bu sistem sayesinde; seyahat süreleri kısalacak, yolcu birikmesi önlenecek ve bekleme süreleri azalacak. Sürücüsüz metro hatları; Singapur, Barcelona, Kopenhag, Dubai, New York, Roma ve İstanbul'da bulunuyor.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ilk etabı, 15 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.

İkinci etabın açılışı da bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 16.30'da Çekmeköy Madenler Meydanı'nda düzenlenecek törenle gerçekleşecek.

Konu ile ilgili olarak sosyal medyada paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbulluların özellikle de Çekmeköy ve Sancaktepe sakinleri başta olmak üzere metroyu kullanacak herkesi, açılış töreninin yapılacağı meydana davet etti.

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