Sürücüsüz metronun ikinci etabı açılıyor

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabı Yamanevler-Çekmeköy-Sancaktepe bölümünü bugün hizmete açacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'inden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girecek metro hattı, 20 kilometre ve 16 istasyondan oluşuyor.

Temmuz ve eylül aylarında test sürüşleri başarıyla tamamlanan metro hattı, "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" aldı.

- Günde ortalama 700 bin yolcu

20 kilometrelik çift tünel ve 2,7 kilometre bağlantı tünelleri bulunan hatta, 6 vagonlu 21 metro aracı hizmet verecek. Saatte tek yönde 65 bin yolcu kapasiteli metro hattında günde ortalama 700 bin yolcu taşınacak. Metronun hizmet vermeye başlamasıyla yılda 15 bin 424 aracın trafikten çekilmesi ve yıllık 77 bin 246 ton karbondioksit emisyonunda azalma sağlanması hedefleniyor.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, diğer toplu ulaşım güzergahlarıyla da bağlantılı olacak. Üsküdar'dan Marmaray'a entegre olan hat, buradan Yenikapı-Hacıosman ve diğer metro hatları ve Altunizade'de metrobüs ile bağlantılı olarak ulaşım kolaylığı sunuyor. Ayrıca Dudullu-Bostancı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hatları tamamlandığında buralarla da entegre olacak. Ayrıca ileride hizmete girecek Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı ile de bağlantılı olarak hizmet verecek.