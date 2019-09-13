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Sürücüsüz otomobil 2 kişiyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 21:06 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün yol üzerinde bıraktığı otomobil hareketlenerek yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Barış Mahallesi Kastamonu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsüz otomobil 2 kişiyi yaraladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün yol üzerinde bıraktığı otomobil hareketlenerek yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Barış Mahallesi Kastamonu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Kara 78 SC 093 plakalı otomobilini yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna park etti. Bir süre sonra otomobil kendi kendine hareket ederek, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ş. ile Sedef Ş.’ye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 12 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Otomobilin çarpmasıyla yaralanan Mustafa Ş. ve Sedef Ş., olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücüsüz otomobil 2 kişiyi yaraladı

Sürücüsüz otomobil 2 kişiyi yaraladı

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