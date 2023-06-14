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Survivor 2024 ne zaman, kadroda kimler olacak? Survivor 2024 All Star SMS'siz mi olacak? Acun Ilıcalı konseptin değiştiğini duyurdu

14.06.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2024 ile ilgili detaylar Nefise Karatay'ın birinci olmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı yeni sezonda yarışmanın konseptinin değişeceğini açıkladı ve SMS oylamalarına ilişkin konuştu. Birçok kişi TV'de büyük bir finalle sona eren yarışmanın yeni sezonuna dair araştırma yapıyor. Peki, Survivor 2024 ne zaman, kadroda kimler olacak? Survivor 2024 All Star SMS'siz mi olacak?

Survivor 2024 ne zaman, kadroda kimler olacak? Survivor 2024 All Star SMS'siz mi olacak? Acun Ilıcalı konseptin değiştiğini duyurdu

Survivor 2024 ile ilgili araştırmalar Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası hız kazandı. Dün akşam gerçekleştirilen büyük final sms oylaması sonrasında Nefise, yarışmanın şampiyonu oldu. Acun Ilıcalı Survivor 2024 All Star ile ilgili detayları aktrardı ve konseptin değişeceğini belirtti. İşte Survivor 2024 All Star ile ilgili merak edilenler...

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SURVIVOR 2024 NE ZAMAN?

Survivor 2024 All Star'ın başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Fakat Survivor 2024'ün ocak ayında TV 8'de ekrana gelmesi bekleniyor.

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SURVİVOR ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Survivor 2024 yarışmasına ilişkin Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Öte yandan Survivor 2023'ün final gecesine katılan Nagihan Karadere, All Star için yeşil ışık yaktı.

Acun Ilıcalı'nın sorusu üzerine Survivor tarihinin en iddialı kadın yarışmacılarından olan Nagihan ilk yarışmacı olacağını ifade etti.

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SURVİVOR 2024 ALL STAR'DA KONSEPT DEĞİŞECEK VE SMS OLMAYACAK

Survivor 2024'e ilişkin konuşan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor." ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı Nefise Karatay

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