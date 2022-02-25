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Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor anlat bakalım oyununun ödülü nedir? 25 Şubat 2022 Cuma

25.02.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor anlat bakalım oyununun kazananı merak konusu oldu. Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 25 Şubat Cuma (bugün) ekrana gelen bölümünde yarışmacılar ödül oyununun ardından anlat bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Gülümseten anların yaşandığı oyunun kazananı merak konusu oldu. Peki Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor anlat bakalım oyununun ödülü nedir? İşte Survivor'ın 25 Şubat Cuma günü ekrana gelen bölümünde anlat bakalım oyununun kazananı...

Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor anlat bakalım oyununun ödülü nedir? 25 Şubat 2022 Cuma

Survivor anlat bakalım oyunu gülümseten anlara sahne oldu. Survivor 2022 AlStar yarışmasının 31. bölümünde önce ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Oyunun ardından anlat bakalım oyununa geçildi. Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor anlat bakalım oyununun ödülü nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Survivor'ın 25 Şubat Cuma günü ekrana gelen 31. bölümüne ilişki ayrıntılar haberimizde.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 ŞUBAT 2022 CUMA

Survivor'ın 25 Şubat Cuma günü yayınlanan 31. bölümünde ilk olarak ödül oyunu oynandı.

Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı mantı ödüllü oyunda kozlarını paylaştı.

Ödül oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Ödül oyununun hemen ardından anlat bakalım oyununa geçildi.

Anlat bakalım oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2022 ödül oyununu hangi takım kazandı? 25 Şubat 2022 CumaSurvivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2022 ödül oyununu hangi takım kazandı? 25 Şubat 2022 Cuma

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNUN ÖDÜLÜ NEDİR? 25 ŞUBAT 2022 CUMA

Survivor'ın 25 Şubat Cuma (bugün) ekrana gelen bölümünde ödül oyununun kazananı fast food Curly Fries'ın sahibi olacak.

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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Şubat 2022 CumaSurvivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Şubat 2022 Cuma
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TV8 survivor
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