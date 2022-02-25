Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor anlat bakalım oyununun ödülü nedir? 25 Şubat 2022 Cuma

Survivor anlat bakalım oyunu gülümseten anlara sahne oldu. Survivor 2022 AlStar yarışmasının 31. bölümünde önce ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Oyunun ardından anlat bakalım oyununa geçildi. Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor anlat bakalım oyununun ödülü nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Survivor'ın 25 Şubat Cuma günü ekrana gelen 31. bölümüne ilişki ayrıntılar haberimizde.
Survivor'ın 25 Şubat Cuma günü yayınlanan 31. bölümünde ilk olarak ödül oyunu oynandı.
Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı mantı ödüllü oyunda kozlarını paylaştı.
Ödül oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Ödül oyununun hemen ardından anlat bakalım oyununa geçildi.
Anlat bakalım oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Survivor'ın 25 Şubat Cuma (bugün) ekrana gelen bölümünde ödül oyununun kazananı fast food Curly Fries'ın sahibi olacak.
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