Survivor Aycan Yanaç yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi! Gergin anlar yaşandı... Sevgilisini tutamadı

2020 ve 2022 yılları arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yarışmadan sonra zayıfladığı görülen Yanaç son haliyle de dikkat çekiyor.

Son olarak hakkındaki estetik iddialarına yanıt veren Aycan Yanaç şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Yanaç, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Yanaç'ın sevgilisi gazetecilerin üzerine yürüdü. Bebek'te dondurma yerken görüntülenen çift, muhabirlerin kendisini çekmesiyle ne yapacağını şaşırdı.

"FOTOĞRAFLARI SİL!"

Muhabirlerin üzerine yürüyen Yanaç'ın sevgilisi, "Fotoğrafları sil" diyerek sesini yükseltti. Muhabirlerin görüntüleri silmemesiyle daha da gerilen Yanaç'ın sevgilisi oradan ayrılmadı.

Aycan Yanaç, sevgilisini sakinleştirmek için, "Zeyd sakin ol! Ne yapıyorsun?" dedi.





