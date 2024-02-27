MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aycan Yanaç yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi! Gergin anlar yaşandı... Sevgilisini tutamadı

Survivor Aycan Yanaç yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi! Gergin anlar yaşandı... Sevgilisini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 10:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında Survivor yarışmasına katılan Aycan Yanaç, geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen All star konseptiyle tekrar Dominik'e gitmiş fakat dayanamadığını söyleyip yarışmadan çekilmişti. Survivor'daki performansıyla hafızalara kazınan Yanaç şimdi de özel hayatıyla gündemde. Aycan Yanaç yeni sevgilisiyle el el görüntülendi. Yanaç'ın sevgilisi fotoğrafları çekilince çok sinirlendi.

Survivor Aycan Yanaç yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi! Gergin anlar yaşandı... Sevgilisini tutamadı

2020 ve 2022 yılları arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yarışmadan sonra zayıfladığı görülen Yanaç son haliyle de dikkat çekiyor.

Son olarak hakkındaki estetik iddialarına yanıt veren Aycan Yanaç şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Yanaç, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi.

aycan 0

Milliyet'te yer alan habere göre; Yanaç'ın sevgilisi gazetecilerin üzerine yürüdü. Bebek'te dondurma yerken görüntülenen çift, muhabirlerin kendisini çekmesiyle ne yapacağını şaşırdı.

aycan 1

"FOTOĞRAFLARI SİL!"

Muhabirlerin üzerine yürüyen Yanaç'ın sevgilisi, "Fotoğrafları sil" diyerek sesini yükseltti. Muhabirlerin görüntüleri silmemesiyle daha da gerilen Yanaç'ın sevgilisi oradan ayrılmadı.

aycan 2

Aycan Yanaç, sevgilisini sakinleştirmek için, "Zeyd sakin ol! Ne yapıyorsun?" dedi.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine sınır tanımadı! Posta sarınıp, uzandı... Yine sınır tanımadı! Posta sarınıp, uzandı...
Son pozları olay oldu! 'Ayrılık yaramış' dedirtti Son pozları olay oldu! 'Ayrılık yaramış' dedirtti
Doğum gününü kutladı! Dudak dudağa pozu dikkat çektiDoğum gününü kutladı! Dudak dudağa pozu dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor sosyal medya sevgilisi
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek'ten kredi kartı düzenlemesi açıklaması

Bakan Şimşek'ten kredi kartı düzenlemesi açıklaması

'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

Adana'da genç kızı babası vahşice katletti

Adana'da genç kızı babası vahşice katletti

"İstedim vermedi" itirafı yeniden gündemde

"İstedim vermedi" itirafı yeniden gündemde

AK Parti son seçimde yüzde 60'la kazanmıştı! Flaş iddia: YRP alabilir

AK Parti son seçimde yüzde 60'la kazanmıştı! Flaş iddia: YRP alabilir

Çıkmış bir meczup dün akşam televizyonun birinde...

Çıkmış bir meczup dün akşam televizyonun birinde...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.