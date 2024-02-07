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Survivor'da gerginlik büyüdü! O isim “Acil görev emri” notuyla paylaşınca...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 09:20 | Son Güncelleme:
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Tansiyonun bir dakika bile düşmediği Survivor All Star'ın bütün bölümleri büyük bir heyecanla izleniyor. Nagihan ve Aleyna'nın tartışması gündemdeyken Sema'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Survivor'da gerginlik büyüdü! O isim “Acil görev emri” notuyla paylaşınca...

Survivor All Star'da yarışmacılar arasında tansiyon bir an bile hiç düşmedi. Konseyde yaşanan Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası yarışmaya damga vurdu.

Acun Ilıcalı’nın Nagihan Karadere'ye sert uyarıda bulunduğu görüldü. Yaşanan gerginlik ise Acun Ilıcalı'yı sinirlendirdi.

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SURVİVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, YERİNE KİM GELİYOR?

Acun Ilıcalı Aleyna'yı iten Nagihan'a karşı öfkelendi. Nagihan'ın diskalifiye olup olmadığına ilişkin karar, ada konseyinde belli olacak.

SEMA AYDEMİR

Nagihan Karadere’nin diskalifiye olup olmayacağı merak edilirken, eski yarışmacılardan Sema Aydemir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ekran Alıntısı

Aydemir, “Acil görev emri” notuyla Dominik’te olduğunu paylaşınca izleyiciler Nagihan'ın diskalifiye olduğunu yerine ise Sema Aydemir'in geleceğini iddia etti.

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