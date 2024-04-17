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Survivor'da korkutan anlar! O yarışmacı kanlar içerisinde kaldı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.04.2024 09:34
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Survivor'da kavga ve kaos hiç bitmiyor. Yarışmada oyun esnasında Nefise ve Berna kafa kafaya çarpıştı. Berna kanlar içerisinde kaldı.

Survivor'da korkutan anlar! O yarışmacı kanlar içerisinde kaldı

Survivor'ın her bölümü büyük bir merakla izleniyor. Kavga ve kaosun bitmediği yarışmada her gün yeni bir olay yaşanıyor.

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Survivor All Star'da haftalar geçtikçe heyecan daha da artıyor. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinde Kırmızı Takım 12-8 oyunu kazandı. Mavi Takım'dan da bir kişi gitme adayı olarak belirlendi.

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KAŞI SARILDI

Dokunulmazlık oyununda Nefise ile Berna kafa kafaya çarpıştı ve Berna kanlar içerisinde yerde kaldı. Doktorun müdahalesi sonrası Berna'nın kaşı sarıldı.

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Mavi Takım'da yapılan oylamada Batuhan da Yasin de 4'er oy aldı. Bu durumda takım kaptanı olan Ogeday gitme adayını belirledi. Ogeday dördüncü ve son gitme adayı olarak Batuhan'ı belirledi. Özgür, Yaman, Yunus Emre ve Batuhan gitme adayı oldu.

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