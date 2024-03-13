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Survivor'da oyun alanı karıştı! Yunus Emre ve Yaman birbirine girdi! Poyraz araya girince...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2024 08:36
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Survivor All Star'da bu sezon beklenmedik olaylar yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın 'Beni bile delirttiniz' dediği bir sezon olan yarışmada ortalık yine karıştı. Oyun alanında yarışan Yunus Emre ve Yaman parkurda zıtlaştı ve oyun sonrası birbirlerinin üzerine yürüdüler. Poyraz ise araya girince olanlar oldu...

Survivor'da oyun alanı karıştı! Yunus Emre ve Yaman birbirine girdi! Poyraz araya girince...

Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Survivor All Star'da heyecan hiç bitmiyor. Survivor tarihinde görüşmemiş olayları izlediğimiz bu sezonda Acun Ilıcalı 'Beni bile delirttiniz' diyerek yarışmacılara isyan etmişti.

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Her bölüm cezaların havada uçuştuğu yarışmanın yeni bölüm fragmanına oyun alanındaki kavga damga vurdu. Oyun sırasında çekişmeli bir mücadele veren Yunus Emre ve Yaman parkurdan birbirlerini itikleyerek çıktılar.

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Oyun sonrası Yaman 'Niye ittin beni orada?' diyerek Yunus Emre'nin üzerine yürüdü. Tansiyonun yükselmesi ile birlikte Yunus Emre daha da sinirlendi ve Yaman'ın üzerine yürüdü.

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Poyraz ise araya girerek Yunus Emre'yi sakinleştirmek istedi. Yunus Emre'ye sarılan Poyraz Yunus Emre ile birlikte yerde kaldı.

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