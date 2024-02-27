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Survivor'dan diskalifiye olan Sema'dan flaş açıklama! "Yenildim! Bu utanç..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.02.2024 10:55
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Survivor Pınar ile gece karısı kavga eden ve gözündeki morlukla dikkat çeken Sema Aydemir diskalifiye oldu. Diskalifiye sonrası telefonunu alan Sema hemen bir paylaşım yaptı ve sözleri dikkat çekti.

Survivor'dan diskalifiye olan Sema'dan flaş açıklama! "Yenildim! Bu utanç..."

Pınar ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Sema Aydemir daha fazla dayanamadı. Gece yarısı Dominik'te tekmeler ve yumruklar hava uçuştu.

Survivor adasında yaşananlar görenleri şoke etti. Sema Aydemir'in gözündeki morluk dikkat çekti. Sema'ya Acun Ilıcalı, diskalifiye olduğunu açıkladı. Sema, bu karar karşısında gözyaşlarına boğuldu.

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Sema Aydemir yarışmaya veda eder etmez telefonuna ulaştı ve açıklama yaptı.

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Sema Aydemir paylaşımında "Ben ailemin beni yetiştirdiği gibi, inandığım gibi davranamadım. Yenildim. Yaşattıklarım için özür dilerim. Bu utanç en büyük cezam. " dedi.


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Sema Aydemir Pınar
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