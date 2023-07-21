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  4. Survivor Hikmet Tuğsuz başcazgıra sopayla saldırdı! Şoke eden görüntüler sonrası paylaştı

Survivor Hikmet Tuğsuz başcazgıra sopayla saldırdı! Şoke eden görüntüler sonrası paylaştı

21.07.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışması ile adını duyuran başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz şoke eden bir olayla gündemde. Survivor eski yarışmacısı, Antalya'da başcazgır Bayram Ali Dede'ye sopayla saldırdı. Aldığı darbeler sonucu Dede hastanelik oldu.

Survivor ile tanınan Hikmet Tuğsuz, başcazgır Bayram Ali Dede'yi sopayla darp etti. Başcazgır Bayram Ali Dede, otomobilden sopa ile inen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz'un saldırısına uğradı.

Dede, aldığı sopa darbeleri ile yere düştü. Tuğsuz, Dede'ye vurmaya devam edip, başına tekme attı. Bu sırada bir kişinin 'Hikmet abi, Hikmet abi yapma' diye bağırdığı duyuldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekibi, Bayram Ali Dede'yi hastaneye kaldırdı.

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SOSYAL MEDYADAN ATIŞTILAR

Bayram Ali Dede, yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma "Hikmet Tuğsuz ile A.E., seninle Türk adaleti önünde hesaplaşacağız" notunu düşen Dede'ye, Hikmet Tuğsuz "Bu arada ben dövdüm seni, kimse yoktu" yazarak karşılık verdi.

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"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Telefonda DHA muhabirine açıklama yapan Bayram Ali Dede, "Hikmet Tuğsuz ve yanındaki arkadaşı öldürmek amacıyla geldiler. Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı" dedi.

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Ekran Alıntısı
Survivor Hikmet dövdüğü kişinin kendisine attığı mesajları paylaşarak dikkat çekti.

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Hikmet Tuğsuz antre

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