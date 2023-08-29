Survivor İsmail Balaban yağlı güreşte birinci oldu! Fotoğraf çektirmek isteyen hayrana isyan etti

Survivor 2021 yarışmasında birinci olan ve yarışma sonrasında İlayda Şeker ile evlenmesiyle zaman zaman gündeme gelen İsmail Balaban yağlı güreşte başarılarına devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerde rakibi Enes Doğan'ı yenip, başpehlivan olan İsmail Balaban, müsabakanın hemen ardından dinlenmeye çalışırken yanına gelip, sarılarak fotoğraf çekilmek isteyen hayranı ile fena tartıştı.

Hayranına tepki gösteren Balaban, "Beklemenin adabı vardır, benim nabzım şu an 200, ne fotoğrafmış, insan saygılı olur" dedi.

Murat Koyuncu ise 'Biz seyirciyiz, sen sporcusun, tabii ki fotoğraf çekileceksin' deyince sinirlenen Balaban, 'Sen beni satın mı aldın kardeşim? Nefes alamıyorum. Hangi sporda böyle?' sözleriyle tepki gösterdi.



Balaban'ı çevresindekiler zor sakinleştirdi.

