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Survivor Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı! "Mankenlere taş çıkarıyorsun"

15.09.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'de de, daha önceki sezonlarda olduğu gibi azimle yarışan Nagihan Karadere, sezonun en dikkat çeken yarışmacılarından biriydi. Survivor'un ardından sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Karadere, ilgi çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Survivor Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı! "Mankenlere taş çıkarıyorsun"

Survivor'a üç defa katılan sporcu Nagihan Karadere bu şekilde adını geniş kitlelere duyurdu. Yaz boyunca tatil pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Karadere, bu defa şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.

YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Nagihan Karadere, Survivor denilince akla ilk gelen isimlerden biri oldu.

Survivor Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Azmi ve ada yaşantısıyla dikkat çeken Karadere Survivor'a 3 defa katıldı.

Survivor Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Karadere, Survivor'dan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkmaya başladı.

Survivor Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Survivor Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Karadere'nin o pozuna, "Mankenlere taş çıkarıyorsun", "Çağla Şikel net kıskandı" gibi yorumlar geldi.

Survivor Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı!

1984 doğumlu 37 yaşındaki Nagihan Karadere bir çocuk annesidir.

Survivor Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Survivor Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Survivor Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı!

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