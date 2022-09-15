Survivor Nagihan Karadere yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı! "Mankenlere taş çıkarıyorsun"

Survivor'a üç defa katılan sporcu Nagihan Karadere bu şekilde adını geniş kitlelere duyurdu. Yaz boyunca tatil pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Karadere, bu defa şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.

YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Nagihan Karadere, Survivor denilince akla ilk gelen isimlerden biri oldu.

Azmi ve ada yaşantısıyla dikkat çeken Karadere Survivor'a 3 defa katıldı.

Karadere, Survivor'dan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkmaya başladı.

Yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Karadere'nin o pozuna, "Mankenlere taş çıkarıyorsun", "Çağla Şikel net kıskandı" gibi yorumlar geldi.

1984 doğumlu 37 yaşındaki Nagihan Karadere bir çocuk annesidir.





