MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Sema Aydemir Dilber elbisesi giyip pavyon dansı yaptı, eleştiri yağdı

Survivor Sema Aydemir Dilber elbisesi giyip pavyon dansı yaptı, eleştiri yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.01.2024 07:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnci Taneleri dizisinde viral olan Dilber dansı sosyal medyada trend oldu. Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Sema Aydemir de mini elbisesiyle pavyon dansı yapınca dikkat çekti.

Survivor Sema Aydemir Dilber elbisesi giyip pavyon dansı yaptı, eleştiri yağdı

Survivor'a üç kez katılarak adından söz ettiren ve zaman zaman da polemiklere konu olan Sem Aydemir de trende uydu. İnci Taneleri dizisinde yer alan Dilber'in dansı onu da ele geçirdi.

İnci Taneleri dizisiyle popüler olan Dilber dansını yapan Aydemir mini elbisesini giyip iddialı dansını paylaştı.

sss

"Dilber hepimizi ele geçirdi, Dilberlere tercih edilince acil oynuyoruz (bu arada pavyonlara özendiriyorsunuz falan diyenlere; ya arkadaş iki geyik yaptık, hiç mi pavyon bilmiyordu insanlar. İçinde olan gidiyor olmayanın zaten be işi var, ben mi yani saçmalamayın lütfen, bu zamana kadar spora özenmediniz de pavyon mu ilginizi çekti?)" notuyla yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

swew

Sema Aydemir'in pavyon dansına eleştiriler de gecikmedi. Survivor Sema'ya "Gerek var mıydı?", "Hiç yakışmadı", "Örnek insansın özendirmeye gerek var mı?" yorumları yağdı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
40 yaşından sonra ismini değiştirmeye karar verdi! İlginç seçim40 yaşından sonra ismini değiştirmeye karar verdi! İlginç seçim
Olay sözler! "Adamsız duramıyorsun..." deyipOlay sözler! "Adamsız duramıyorsun..." deyip
Buket Aydın'ın sert ifadelerine Jess Molho dayanamadı: Ne alakası var?Buket Aydın'ın sert ifadelerine Jess Molho dayanamadı: Ne alakası var?
Anahtar Kelimeler:
Sema Aydemir ele
En Çok Okunan Haberler
Zamlı maaşlar yatmadan yeni zam mı geliyor?

Zamlı maaşlar yatmadan yeni zam mı geliyor?

Her şeyine el konuldu, ağlayarak içini döktü! Eski eş detayı

Her şeyine el konuldu, ağlayarak içini döktü! Eski eş detayı

Suudi Arabistan’da 70 yıl sonra içki satışı başlıyor! Ancak sadece onlar alabilecek...

Suudi Arabistan’da 70 yıl sonra içki satışı başlıyor! Ancak sadece onlar alabilecek...

Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

CHP’nin beklentisini duyan İsmail Saymaz şaşkınlığını gizleyemedi

CHP’nin beklentisini duyan İsmail Saymaz şaşkınlığını gizleyemedi

Fatih Terim'e Yunanistan'da ilk darbeyi eski Galatasaraylı vurdu!

Fatih Terim'e Yunanistan'da ilk darbeyi eski Galatasaraylı vurdu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.