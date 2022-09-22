Survivor yorumcusu Damla Can amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Damla Can, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Sporla iç içe bir hayat yaşayan Damla Can'ın son pozu yürekleri ağza getirdi.

AMUDA KALKTI

Spor salonundan sık sık paylaşım yapan Damla Can, bu paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Amuda kalktığı pozu hesabından paylaşan Can, yürekleri ağza getirdi.

Damla Can sosyal medya pozları ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

1990 İstanbul doğumlu Damla Can 32 yaşındadır.

Sporla genç yaşından beri ilgileniyor.

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...



