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  4. Survivor yorumcusu Damla Can amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Survivor yorumcusu Damla Can amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

22.09.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damla Can, Survivor'a 2016 ve 2018 All Star sezonlarına katıldı. Survivor'un ardından bir süredir Survivor yorumculuğu yapan Damla Can, son olarak spor pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Survivor yorumcusu Damla Can amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Damla Can, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Sporla iç içe bir hayat yaşayan Damla Can'ın son pozu yürekleri ağza getirdi.

AMUDA KALKTI

Spor salonundan sık sık paylaşım yapan Damla Can, bu paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Survivor yorumcusu Damla Can amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Amuda kalktığı pozu hesabından paylaşan Can, yürekleri ağza getirdi.

Survivor yorumcusu Damla Can amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Damla Can sosyal medya pozları ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor yorumcusu Damla Can amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

1990 İstanbul doğumlu Damla Can 32 yaşındadır.

Survivor yorumcusu Damla Can amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Sporla genç yaşından beri ilgileniyor.

Survivor yorumcusu Damla Can amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

Survivor yorumcusu Damla Can amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Survivor yorumcusu Damla Can amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Survivor yorumcusu Damla Can amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Survivor yorumcusu Damla Can amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi


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survivor Damla Can
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