Sussex Düşesi Meghan Markle artık bunları yapamaycak

Bu yasakları duyunca Prenses olmak istemezsiniz

Kraliyet Ailesi de olsanız kurallarınız var

1 / 24 Şimdi ona artık her şey yasak! Ojenin rengi bile Meghan Markle, artık kraliyet ailesinin bir üyesi ve birçok kuralla karşı karşıya. Onun için artık sosyal medya, selfie ve siyasete karışmak yok. Ve tabii ki koyu oje sürmekte.

2 / 24 Kraliyet ailesine mensup kadınlar halkın görebildiği yerlerde sadece doğal görünümlü ojeler sürmek zorunda. Doğal olmayan tırnaklar ve koyu renk ojeler Kraliçe tarafından 'kaba' olarak kabul ediliyor. Bu kuralı bu zamana Kate Middleton'un da sürdürdüğünü gördük, aynısını Meghan Markle'ın ellerinde göreceksiniz.

3 / 24 Meghan Markle’ın sosyal medya hesapları aylardır aktif kullanımda değil. Evlendikten sonra kişisel hesaplarını kullanamayacak olan gelin adayı tıpkı Prens Harry, William ve Kate Middleton gibi Kensington Resmi hesabını kullanmak zorunda.

4 / 24 Kendi evinde kaldığı zaman istediği saatte yatabilecek olan Meghan Markle kraliçenin sarayındayken yatağa gitmek için onu beklemek zorunda. Neyse ki saray kaynaklarına göre kraliçe gece 23:30’dan önce yatmış oluyor.

5 / 24 Bir odaya giren ilk kişi olmak Meghan Markle bu konuda çok dikkatli olmak zorunda. Zira bir mekana girerken sıralamanın nasıl olacağı konusunda sıkı bir hiyerarşi var. Sıralama Kraliçe Elizabeth, Prens Philip, Prens Charles, Camila, Prens William, Kate Middleton olarak devam ediyor… Kraliyet sofrasına kraliçeyle birlikte oturmanın da bir bedeli var: Yemeye başlamak için kraliçeyi beklemek ve yemeğini bitirdiğinde onunla birlikte bitirmiş olmak. Meghan Markle’ın sofrada gözü bundan böyle hep kraliçede olacak.

6 / 24 Meghan Markle için düşes olunca sevimli köpek filtreli selfielere son diyecek. Prens Harry ile katıldığı ilk resmi davette hayranların selfie çektirme tekliflerini geri çeviren oyuncu bu kurala ısınmaya başlıyor şimdiden.

7 / 24 İşte Kraliyet Ailesinin diğer yasakları - Oy kullanmıyorlar Kraliyet ailesinin oy kullanmasını engelleyen bir yasa yok. Bu, yasal olarak oy kullanabilecekleri anlamına gelir, ancak bunu yapmamayı tercih ediyorlar. Böylece kimse onları adaylardan birine karşı taraf tutmakla suçlayamaz.

8 / 24 Yas olmadıkça siyah giyemezler Hepimizin günlük olarak giydiği siyah renk, kraliyet ailesinde yas rengi olarak kabul ediliyor. Bu yüzden Prens William'ın eşi Kate Middleton'u siyah bir elbiseyle görmek pek olası değil. Ancak, annesi Prenses Diana, bu kuralı yıkmaya cesaret etti.

9 / 24 Ancak bu kuralı Prenses Diana yıkmıştı 1994 yılında Vanity Fair'in yaz partisinde siyah bir elbiseyle görülen Diana'nın elbisesi, ''intikam elbisesi'' olarak adlandırıldı. Çünkü bu, eşi Prens Charles'ın Camilla Parker Bowles'la uzun süreli bir ilişkisi olduğunu itiraf ettiği gündü.

10 / 24 Kabuklu deniz hayvanlarını tüketemezler Kraliçe ve yakınları sağlık nedenlerinden dolayı kabuklu deniz hayvanları tüketmiyor. Belki de, istiridyeler ve midyeler birikebilecek toksinler nedeniyle tehlikeli sayılıyor. Neyse ki, dondurma kara listede yok.

11 / 24 Varisler birlikte seyahat edemez Ne yazık ki, uçaklar düşüyor, gemiler batıyor... Bir kerede iki mirasçıyı kaybetmek kötü bir durum olabilir. Bu nedenle Charles ve William'ın birlikte seyahat etme ihtimali çok düşük.

12 / 24 Kimseye imza vermezler Kraliyet ailesi hayranlarıyla çok samimi bir görüntü çizebilir ancak imza almanın imkanı yok. Kraliyet ailesinin resmi belgeler dışında bir şeye imza atmasının tehlikeli olduğuna inanılıyor. Prens Charles bu fotoğrafta 2010'da Cornwall'daki sel felaketi mağdurlarından biri için sahte imza veriyor.

13 / 24 Çeneleri yere paralel olmak zorunda Kraliyet Ailesi'nin kadınları objektiflere poz verirken çenelerini yere paralel olarak tutmak zorundalar.

14 / 24 Aile üyeleri kahve ya da çay içerken de belirli kurallara uymak zorunda. Özellikle de fincanı tutarken. Uyulması gereken kural şöyle: Fincanın kulbundan baş ve işaret parmaklarıyla tutulacak ve orta parmak da fincanı alttan desteklemek için kullanılacak.

15 / 24 Kraliyet ailesinin kadınları toplum içinde otururken de belirli kurallara uymak zorunda. Bunlar öyle çok da esnetilebilecek türden değil üstelik. Kraliyet kadınları bacaklarını ya ayak bileğinden ya da dizden birbirine bitiştirip çaprazlayarak oturmak zorunda.

16 / 24 Kate Middleton'ın özellikle de Kraliçe ile birlikte olduğu etkinliklerde neden daha az dikkat çeken renkler tercih ettiğini hiç düşündünüz mü? Çünkü bu da bir kural. Kraliçe her zaman parlak ve dikkat cekici renklerde giyinmeli, çünkü onun kalabalık içinde herkesten ayırt edilebilir görünmesi gerekiyor.

17 / 24 Minik Prens George'un ve kız kardeşi Prenses Charlotte'un resmi gezilerde ya da etkinliklerde neden el salladığını biliyor musunuz? Sevimlilik olsun diye değil. Kraliyet Ailesi çocuklarının daha küçücük yaşlardan itibaren kibarca konuşması ve çevredekilerle aynı şekilde iletişim kurması gerekiyor.

18 / 24 Kraliyet ailesi üyelerinin birkaç yabancı dili iyi şekilde konuşması gerekiyor. Örneğin Prens George daha bu yaşında İspanyolca öğrenmeye başladı bile. Bilindiği gibi Prens'in dadısı da bir İspanyol.

19 / 24 Kraliyet Ailesi kadınları akşam üzeri saat 18:00'e kadar katıldıkları bazı etkinliklerde şapka takmak zorunda. O saatten sonra ise kesinlikle taç kullanmaları gerekiyor.

20 / 24 Kadınların taçları başlarına uygun bir şekilde açısı bile hesaplanarak yerleştirilmeli. Bir de elbette taç herkes için değil, bu sadece evli kadınların hakkı.

21 / 24 Geçmişte Kate Middleton'ın katıldığı resmi gezilerde kıyafetleri yüzünden başına gelenleri herkes hatırlıyor. Diz üzerindeki bol etekleri havalandı, Düşes bir Hollywood yıldızı gibi magazin dergilerine yansıdı. İşte bunu önlemek için de Kraliçe bazı önlemler aldı. Çünkü, Kraliyet ailesi üyelerinin özellikle de resmi gezilerde muhafazakar kıyafetler giymesi gerekiyor. Her ne kadar aile üyelerinin günlük kıyafetler giymesi pek hoş karşılanmasa da genç kuşak üyeler bu kuralı zaman zaman deliyor.

22 / 24 Bir kraliyet ailesine asla ve asla dokunamazsınız. Ama LeBron James bunu bilmediği için Kate Middleton'ın omuzuna böyle elini atmıştı.

23 / 24 Bir kraliet ailesi üyesi herhangi bir resmi geziye gidiyorsa eğer yanında mutlaka bir de cenaze kıyafeti taşıyor. Bunun nedeni de gittiği yerde meydana gelebilecek herhangi bir ani ölüm ve cenaze törenine katılma zorunluluğunun ortaya çıkması.