Sussex Düşesi Meghan Markle çil dövmesi akımı başlattı

Dünyada milyonlarca kişinin izlediği düğünle dünyaevine giren Markle, çillerini ortaya çıkaran varla yok arası makyajıyla adından söz ettirmişti.

Markle’ı örnek alan kadınlar çilleri varsa bunu açıkta bırakan şekilde makyaj yapmayı tercih ederken, çilleri olmayanlar da dövme yaptırmaya başladı.

Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar, #freckleslikemeghan, #frecklesfordays ve #frecklegang gibi hashtagleri kullanarak fotoğraf paylaşıyorlar.

Makyaj dövmesi uzmanları, üç seneye yakın kalıcı olan çil dövmelerinin son dönemlerin en çok uygulanan işlemi olduğunu belirtiyor.

Yapıldıktan birkaç ay sonra daha doğal görünen dövmelerin rengi yumuşuyor ve natürel görünüm kazanıyor.