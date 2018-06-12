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Sussex Düşesi Meghan Markle çil dövmesi akımı başlattı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 12.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

İddiasız gelinliği ve sade makyajıyla günlerce konuşulan Sussex Düşesi İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yeni gelini Meghan Markle, farkında olmadan yeni bir akım başlattı. Birçok kişi Meghan Markle'dan esinlenerek çil dövmesi yaptırıyor, çili olanlar da #freckleslikemeghan etiketini kullanarak instagram hesaplarında doğal güzelliklerinin fotoğraflarını paylaşıyor.

Sussex Düşesi Meghan Markle çil dövmesi akımı başlattı

Dünyada milyonlarca kişinin izlediği düğünle dünyaevine giren Markle, çillerini ortaya çıkaran varla yok arası makyajıyla adından söz ettirmişti.

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Markle’ı örnek alan kadınlar çilleri varsa bunu açıkta bırakan şekilde makyaj yapmayı tercih ederken, çilleri olmayanlar da dövme yaptırmaya başladı.

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Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar, #freckleslikemeghan, #frecklesfordays ve #frecklegang gibi hashtagleri kullanarak fotoğraf paylaşıyorlar.

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Makyaj dövmesi uzmanları, üç seneye yakın kalıcı olan çil dövmelerinin son dönemlerin en çok uygulanan işlemi olduğunu belirtiyor.

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Yapıldıktan birkaç ay sonra daha doğal görünen dövmelerin rengi yumuşuyor ve natürel görünüm kazanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle çil modası

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