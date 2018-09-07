Sutopu sporcusu Nazlıcan: Dünyaca tanınmak istiyorum

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 4 yaşında yüzmeyi öğrendikten sonra ulusal müsabakalarda küçük yaşta başarılar kazanan Nazlıcan Uysal (16), 3 yıldır sutopu sporundaki başarısıyla genç milli takıma seçildi. Nazlıcan, "Şampiyonada milli takımla başarılı olmak istiyoruz. Dünyada tanınan Türk sporcu olmak istiyorum" dedi.

Antalya'da yaşayan Nazlıcan Uysal, 4 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı. Küçük yaşta ulusal müsabakalarda derece elde eden Nazlıcan, 3 yıl önce farklı branşlarda başarılı olma düşüncesiyle spor hayatında değişiklik yapmaya karar verdi. Antalyaspor Sutopu Takımı'nda antrenman yapan Nazlıcan, kırmızı beyazlı takımla müsabakalarda oynadı. Başarısıyla dikkati çeken Nazlıcan, bu yıl 17 yaş altı milli takımının Bulgatistan'da Botev Days Uluslararası Sutopu Turnuvası'nda forma giydi. Burada milli takımla ikincilik kazanan Nazlıcan, 19 yaş altı milli takımına seçildi. Nazlıcan, Almanya'da yapılan Uluslararası Linder Memorial Turnuvası'nda ikinci olan U19 Sutopu Milli Takımı'nın üçüncülük kazandığı Romanya'daki Apulum Carolina Uluslararası Turnuvası'nda da mücadele etti.

KULÜP TARİHİNE ADINI YAZDIRACAK

Milli takımın maçlarında savunmadaki performansıyla elde edilen başarıya büyük katkı sağlayan Nazlıcan, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek U19 Bayan Milli Takımı kampına davet edildi. 9-16 Eylül'de Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda U19 Bayan Sutopu Milli Takımı, Yunanistan, Rusya ve Romanya ile karşılaşacak. Nazlıcan, formasını giydiği Antalyaspor'da Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren ilk kadın sporcu olarak kulüp tarihine adını yazdırmaya hazırlanıyor.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA BAŞARI

Nazlıcan, Avrupa Şampiyonası'nda milli takım formasıyla mücadele edeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Sutopu milli takımının Avrupa şampiyonasında önemli başarısı bulunmadığına değinen Nazlıcan, şampiyonada öncelikle ilk 8 takım arasında yer almak istediklerini belirtti. Şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini anlatan Nazlıcan, sutopu sporunun hayatında farklı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Sutopu sporuyla hayallerinin arttığını dile getiren Nazlıcan, Avrupa şampiyonasında başarı kazanmanın da hayallerinden biri olduğunu aktardı.

HAYALİ ULUSLARARASI BAŞARI

Hedeflerini anlatan Nazlıcan, "Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sutopu sporundaki başarılarla her gün bir basamak daha çıkarak hayallerime yaklaşmak istiyorum. Spor kariyerimde uluslararası başarılar hedefliyorum. Farklı ülkelerin takımlarında forma giymek istiyorum. Hayalim dünyanın en iyi sutopu takımlarından İtalya'nın Pro Recco takımında forma giymek. Dünyada tanınan Türk sporcu olmak istiyorum" dedi.