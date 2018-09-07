HABER

Sutopu sporcusu Nazlıcan: Dünyaca tanınmak istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 4 yaşında yüzmeyi öğrendikten sonra ulusal müsabakalarda küçük yaşta başarılar kazanan Nazlıcan Uysal (16), 3 yıldır sutopu sporundaki başarısıyla genç milli takıma seçildi.

Sutopu sporcusu Nazlıcan: Dünyaca tanınmak istiyorum

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 4 yaşında yüzmeyi öğrendikten sonra ulusal müsabakalarda küçük yaşta başarılar kazanan Nazlıcan Uysal (16), 3 yıldır sutopu sporundaki başarısıyla genç milli takıma seçildi. Nazlıcan, "Şampiyonada milli takımla başarılı olmak istiyoruz. Dünyada tanınan Türk sporcu olmak istiyorum" dedi.
Antalya'da yaşayan Nazlıcan Uysal, 4 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı. Küçük yaşta ulusal müsabakalarda derece elde eden Nazlıcan, 3 yıl önce farklı branşlarda başarılı olma düşüncesiyle spor hayatında değişiklik yapmaya karar verdi. Antalyaspor Sutopu Takımı'nda antrenman yapan Nazlıcan, kırmızı beyazlı takımla müsabakalarda oynadı. Başarısıyla dikkati çeken Nazlıcan, bu yıl 17 yaş altı milli takımının Bulgatistan'da Botev Days Uluslararası Sutopu Turnuvası'nda forma giydi. Burada milli takımla ikincilik kazanan Nazlıcan, 19 yaş altı milli takımına seçildi. Nazlıcan, Almanya'da yapılan Uluslararası Linder Memorial Turnuvası'nda ikinci olan U19 Sutopu Milli Takımı'nın üçüncülük kazandığı Romanya'daki Apulum Carolina Uluslararası Turnuvası'nda da mücadele etti.
KULÜP TARİHİNE ADINI YAZDIRACAK
Milli takımın maçlarında savunmadaki performansıyla elde edilen başarıya büyük katkı sağlayan Nazlıcan, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek U19 Bayan Milli Takımı kampına davet edildi. 9-16 Eylül'de Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda U19 Bayan Sutopu Milli Takımı, Yunanistan, Rusya ve Romanya ile karşılaşacak. Nazlıcan, formasını giydiği Antalyaspor'da Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren ilk kadın sporcu olarak kulüp tarihine adını yazdırmaya hazırlanıyor.
HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA BAŞARI
Nazlıcan, Avrupa Şampiyonası'nda milli takım formasıyla mücadele edeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Sutopu milli takımının Avrupa şampiyonasında önemli başarısı bulunmadığına değinen Nazlıcan, şampiyonada öncelikle ilk 8 takım arasında yer almak istediklerini belirtti. Şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini anlatan Nazlıcan, sutopu sporunun hayatında farklı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Sutopu sporuyla hayallerinin arttığını dile getiren Nazlıcan, Avrupa şampiyonasında başarı kazanmanın da hayallerinden biri olduğunu aktardı.
HAYALİ ULUSLARARASI BAŞARI
Hedeflerini anlatan Nazlıcan, "Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sutopu sporundaki başarılarla her gün bir basamak daha çıkarak hayallerime yaklaşmak istiyorum. Spor kariyerimde uluslararası başarılar hedefliyorum. Farklı ülkelerin takımlarında forma giymek istiyorum. Hayalim dünyanın en iyi sutopu takımlarından İtalya'nın Pro Recco takımında forma giymek. Dünyada tanınan Türk sporcu olmak istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sutopu sporcusu Nazlıcan: Dünyaca tanınmak istiyorumSutopu sporcusu Nazlıcan: Dünyaca tanınmak istiyorumSutopu sporcusu Nazlıcan: Dünyaca tanınmak istiyorumSutopu sporcusu Nazlıcan: Dünyaca tanınmak istiyorum

PARTNERMarketten aldı! Az kalsın ölüyorduMarketten aldı! Az kalsın ölüyordu
Bu paraya paha biçilemiyorBu paraya paha biçilemiyor
CarrefourSa ve TOG'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere destekCarrefourSa ve TOG'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

Cem Öget ve Ferhan Şensoy evlendi

Cem Öget ve Ferhan Şensoy evlendi

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezar taşını 2013'te yaptırdı, 2016 yazdırdı, 2018'de öldü!

Mezar taşını 2013'te yaptırdı, 2016 yazdırdı, 2018'de öldü!

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Trafikte tartıştığı kişiyi evine kadar takip edip öldürmüştü! Savunması şoke etti

Trafikte tartıştığı kişiyi evine kadar takip edip öldürmüştü! Savunması şoke etti

ABD büyükelçiliğine saldırı anı ortaya çıktı

ABD büyükelçiliğine saldırı anı ortaya çıktı

Evli kadını dağa götürüp kabusu yaşatmıştı! 'O benimle ilişkiye girmek istedi'

Evli kadını dağa götürüp kabusu yaşatmıştı! 'O benimle ilişkiye girmek istedi'

İzmir'de inanılmaz görüntüler! Otomobil restorana daldı

İzmir'de inanılmaz görüntüler! Otomobil restorana daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.