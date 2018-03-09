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Hep sütyensizdi, bu kez sadece sütyen giydi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.03.2018 13:48 | Son Güncelleme

MDNA SKIN adında kendi anti-aging cilt bakım ürünleri markasını oluşturan Madonna, Kim Kardashian'la Los Angeles'te bir araya geldi. YouTube'da yapılan canlı yayında güzellik sırlarını paylaşan Kardashian'ın, davete sütyenle katılması ise çok konuşuldu.

Hep sütyensizdi, bu kez sadece sütyen giydi

Kendi güzellik markasının yeni ürünlerini tanıtan 59 yaşındaki şarkıcı Madonna, tanıtımı TV yıldızı aynı zamanda sosyal medya fenomeni Kim Kardashian'la birlikte YouTube kanalında yaptı.

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Yayına siyah bir sütyen ve aynı renk kalem etekle katılan Kardashian'ın pembe saçtan da çabuk vazgeçtiği göze çarpıyordu.

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İngiliz DailyMail gazetesi 'Madonna'nın 108 milyon takipçisi bulunan Kim Kardashian'ı ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğu her halinden belli oluyor' yorumunda bulundu.

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Cilt bakım ürünlerini tanıtan Madonna “Uyandığımda gözlerim küçük gezegenlere benziyor, bu yüzden göz serumu ile dolu olan bu göz maskelerini yarattım. Sizinle paylaşmaktan da mutluyum'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Alena Tsarkov Madonna

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
durumu yoktur alamamıştır :) şimdi sütyeni bulmuş mesela üstünü alamamış
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