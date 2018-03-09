Hep sütyensizdi, bu kez sadece sütyen giydi

Kendi güzellik markasının yeni ürünlerini tanıtan 59 yaşındaki şarkıcı Madonna, tanıtımı TV yıldızı aynı zamanda sosyal medya fenomeni Kim Kardashian'la birlikte YouTube kanalında yaptı.

Yayına siyah bir sütyen ve aynı renk kalem etekle katılan Kardashian'ın pembe saçtan da çabuk vazgeçtiği göze çarpıyordu.

İngiliz DailyMail gazetesi 'Madonna'nın 108 milyon takipçisi bulunan Kim Kardashian'ı ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğu her halinden belli oluyor' yorumunda bulundu.

Cilt bakım ürünlerini tanıtan Madonna “Uyandığımda gözlerim küçük gezegenlere benziyor, bu yüzden göz serumu ile dolu olan bu göz maskelerini yarattım. Sizinle paylaşmaktan da mutluyum'' diye konuştu.