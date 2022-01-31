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Suudi Arabistan'da bir ilk daha! Kadınlar ve erkekler birlikte toplu yoga yaptı

31.01.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman, açılımlarını sürdürüyor. Daha önce tekno konsere sahne olan ülkede, kadınların araba sürmesine de izin verilmişti. Ülkede bu defa da açık alanda ilk kez toplu yoga etkinliği yapıldı. Etkinlikte erkekler ve kadınların birlikte yoga yapması dikkati çekti.

Suudi Arabistan'da bir ilk daha! Kadınlar ve erkekler birlikte toplu yoga yaptı

Değişim rüzgarlarının yaşandığı Suudi Arabistan'da düzenlenen açık alanda ilk kez yapılan toplu yoga etkinliğine yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Suudi Arabistan'ın Arab News gazetesinin haberine göre, ülkenin doğusunda ve Kızıldeniz'in kıyısında yer alan Kral Abdullah Ekonomi Şehri'nde dün ilk kez yoga festivali düzenlendi. Cuman Park'taki toplu yoga etkinliğine yaklaşık 1000 kişinin katıldığı belirtilirken, festivalin Suudi Yoga Komitesi tarafından organize edildiği aktarıldı.

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KADINLAR VE ERKEKLER BİRLİKTE YOGA YAPTI

Büyüklerin ve çocukların ayrı eğitmenlerle yoga yaptığı etkinlikte, erkekler ve kadınların birlikte yoga yapması dikkati çekti.
Katılımcıların yaşlarının 10 ile 60 arasında değiştiği faaliyetin yaklaşık 8 saat sürdüğü, yoga çeşitlerinin tanıtımının yanı sıra farklı aktivitelerin de yapıldığı bilgisine yer verildi.

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Suudi Arabistan Yoga Komitesi Başkanı Nevf el-Merrui, yoga festivalinin geleneksel olarak düzenlenecek ilk faaliyet olduğunu ve yogayı tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

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Merrui, ülkede yogaya son yıllarda rağbetin arttığını, birçok yoga merkezinin açıldığını ve Spor Bakanlığının izniyle faaliyet gösterdiğini kaydetti.
Suudi Arabistan Olimpik Komitesinin çatısı altında faaliyet gösteren Suudi Yoga Komitesi, Mayıs 2021'de kurulmuştu.(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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