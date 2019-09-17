RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerini hedef alan "korkakça" saldırıların etkileriyle başa çıkabilme gücüne sahip olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Kral Selman, cumartesi günü Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıya ilişkin, "Suudi Arabistan bu gibi korkakça saldırıların etkileriyle başa çıkabilir." ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük petrol şirketine ait iki tesise yapılan "sabotajı" kınayanları takdir ettiğini dile getiren Kral Selman, "Bu saldırılar, sadece Suudi Arabistan'ın hayati öneme sahip tesislerini değil, küresel petrol arzını da hedef alıyor ve dünya ekonomisinin istikrarını tehdit ediyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan Kralı, ülkesinin, topraklarını ve hayati öneme sahip tesislerini savunacağını belirterek, kimden gelirse gelsin saldırılara karşılık verme gücüne sahip olduklarını vurguladı.