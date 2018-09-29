Suudi Arabistan ülkeye daha fazla turist çekebilmek için Kızıl Deniz'in kuzeybatı sahillerinde dev bir sağlık ve turizm projesi başlattı.

Independent'ın haberine göre "Orta Doğu'nun Rivierası" olarak anılan Amaala isimli projede ülkede el değmemiş yaklaşık 4 bin kilometre uzunluğundaki doğal sahiller kullanılması planlanıyor.

Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu tarafından açıklanan Amaala projesinde sanat akademisi, birkaç yat kulübü, 2 bin 500 yatak kapasiteli oteller, 200'den fazla mağaza yer alıyor.

"Ultra lüks" olarak tanımlanan tatil yerinde sunulması planlanan etkinlikler arasında deve yarışları, şahinle avlanma, golf ve tehlikeli sporlar da yer alıyor.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Salman'ın Vizyon 2030 kapsamında yapılan projeyle ülkenin petrole dayanan gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve Suudilerin kapalı yaşantılarının biraz daha dışa açık hale getirilmesi hedefleniyor.

Yatırım fonundan yapılan açıklamada, "Vizyon 2030'da öngörüldüğü gibi diğer dev projelerle birlikte Amaala, Suudi Arabistan'ın eğlence ve turizm endüstrisinde çeşitliliğe, kültürel ve ekolojik korumaya destek verecek" denildi.