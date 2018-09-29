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Suudi Arabistan "Orta Doğu'nun Rivierası"nı kuruyor

29.09.2018 17:26 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan ülkeye daha fazla turist çekebilmek için Kızıldeniz kıyılarında dev sağlık ve turizm kenti inşa edecek. "Ultra lüks" olarak tanımlanan tatil yerinde şahinle avlanmadan deve yarışlarına kadar birçok etkinlik sunulacak.

Suudi Arabistan "Orta Doğu'nun Rivierası"nı kuruyor

Suudi Arabistan ülkeye daha fazla turist çekebilmek için Kızıl Deniz'in kuzeybatı sahillerinde dev bir sağlık ve turizm projesi başlattı.

Independent'ın haberine göre "Orta Doğu'nun Rivierası" olarak anılan Amaala isimli projede ülkede el değmemiş yaklaşık 4 bin kilometre uzunluğundaki doğal sahiller kullanılması planlanıyor.

Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu tarafından açıklanan Amaala projesinde sanat akademisi, birkaç yat kulübü, 2 bin 500 yatak kapasiteli oteller, 200'den fazla mağaza yer alıyor.

"Ultra lüks" olarak tanımlanan tatil yerinde sunulması planlanan etkinlikler arasında deve yarışları, şahinle avlanma, golf ve tehlikeli sporlar da yer alıyor.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Salman'ın Vizyon 2030 kapsamında yapılan projeyle ülkenin petrole dayanan gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve Suudilerin kapalı yaşantılarının biraz daha dışa açık hale getirilmesi hedefleniyor.

Yatırım fonundan yapılan açıklamada, "Vizyon 2030'da öngörüldüğü gibi diğer dev projelerle birlikte Amaala, Suudi Arabistan'ın eğlence ve turizm endüstrisinde çeşitliliğe, kültürel ve ekolojik korumaya destek verecek" denildi.

Amaala'nın üst düzey yöneticisi Nicholas Naples ilk mali finansmanın yatırım fonundan sağlanacağını söyledi ve "Amaala ultra-lüks hayat tarzına uygun benzersiz ve lüks bir deneyim olacak" dedi.

Suudi Arabistan projenin birinci aşamasını 2020 yılında geri kalanını da 2028'e kadar tamamlamayı hedefliyor.

Suudi Arabistan son dört yılda petrol fiyatlarının düşmesinden ötürü büyük zarar etti. 2017 yılında ülkenin bütçe açığı 61 milyar dolara ulaştı.

Bin Salman'ın Vizyon 2030 politikası kadınların araba sürmesini izin verilmesi gibi bazı sosyal reformları da kapsıyor.

Suudi Arabistan

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