Suudi Arabistan yönetiminde değişiklik!

Reuters haber ajansından gelen ilk bilgilere göre, Adil Cübeyr yerine İbrahim Alassaf Dışişleri Bakanlığına getirildi.

Abdullah Bin Bandar Bin Abdullaziz de Yeni Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atandı.

Turki Shabana Medya Bakanlığına seçildi.

YENİ KONSEY EMRİ

Kral Selman, yeni bir güvenlik ve siyaset konseyi kurulması emri verdi.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Suudi Arabistan Kralı, Al Arabiya'da yer alan habere göre kabinede değişiklik yaptı. Değişiklikler şu şekilde:

*Adel al-Jubeir dışişleri bakanı görevinden alındı, dış işlerden sorumlu devlet bakanı görevine getirildi

*Dışişleri bakanlığına İbrahim Alassaf getirildi

*Ulusal Muhafızlardan sorumlu bakanlığa Abdullah bin Bandar bin Abdülaziz getirildi

*Medya bakanlığına Türki Shabana getirildi

