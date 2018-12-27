HABER

Suudi Arabistan yönetiminde değişiklik!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2018 16:04 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı, başta Dışişleri Bakanı olmak üzere ülkedeki yöneticilerde değişime gitti.

Suudi Arabistan yönetiminde değişiklik!

Reuters haber ajansından gelen ilk bilgilere göre, Adil Cübeyr yerine İbrahim Alassaf Dışişleri Bakanlığına getirildi.

Abdullah Bin Bandar Bin Abdullaziz de Yeni Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atandı.

Turki Shabana Medya Bakanlığına seçildi.

YENİ KONSEY EMRİ

Kral Selman, yeni bir güvenlik ve siyaset konseyi kurulması emri verdi.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Suudi Arabistan Kralı, Al Arabiya'da yer alan habere göre kabinede değişiklik yaptı. Değişiklikler şu şekilde:

*Adel al-Jubeir dışişleri bakanı görevinden alındı, dış işlerden sorumlu devlet bakanı görevine getirildi

*Dışişleri bakanlığına İbrahim Alassaf getirildi

*Ulusal Muhafızlardan sorumlu bakanlığa Abdullah bin Bandar bin Abdülaziz getirildi

*Medya bakanlığına Türki Shabana getirildi

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
O liderin tuvaleti altından!O liderin tuvaleti altından!
Almanya'dan BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısıAlmanya'dan BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yönetim kral

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Tsunami... Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Tsunami... Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Netanyahu'dan Türk ordusu hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu hakkında skandal sözler!

Trump'tan Türkiye mesajı

Trump'tan Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok önemli Suriye açıklaması: Esad seçime katılırsa zafer kazanır

Çok önemli Suriye açıklaması: Esad seçime katılırsa...

O liderin tuvaleti altından!

O liderin tuvaleti altından!

Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı

Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı

Polise suikast düzenleyip o anları kaydettiler

Polise suikast düzenleyip o anları kaydettiler!

Vladimir Putin’in altın tuvaletli lüks uçağı

Vladimir Putin’in altın tuvaletli lüks uçağı

BAE, Şam'daki elçiliğini yeniden açıyor

BAE, Şam'daki elçiliğini yeniden açıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.