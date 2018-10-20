WASHINGTON (AA) - New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan bir makalede, "Cemal Kaşıkçı’nın ölümü hakkında iki haftadan fazla yalan söyleyen Suudi hükümeti, şimdi de hem bizim aklımızı hem de Cemal’in hatırasını aşağılayan yeni yalanlar serisi yayınladı." ifadesi kullanıldı.

NYT köşe yazarlarından Nicholas Kristof, "Suudi Arabistan’dan daha da aşağılayıcı yalanlar" başlıklı makale kaleme aldı.

Kaşıkçı hakkında Riyad yönetiminin hazırladığı raporun "yalan" olduğunu belirten Kristof, "neredeyse herkesin Kaşıkçı operasyonunu Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın onayladığına inandığını" ifade etti.

Kristof, Prens Bin Selman’ın daha önce de Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kaçırdığını ve milyonlarca Yemenliye kıtlık uyguladığına dikkati çekerek, Kaşıkçı olayının ABD - Suudi Arabistan ilişkilerine yönelik yeni bir test olduğunu belirtti.

Kaşıkçı’nın öldürülmesi hakkında Birleşmiş Milletler’in soruşturma yapması gerektiğini kaydeden Kristof, NATO ülkelerinin Riyad yönetimine silah satışını durdurması gerektiğini vurguladı.