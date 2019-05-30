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Suudi Arabistan'ın alimleri idam edeceği yönündeki haberler

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2019 17:24 | Son Güncelleme

İSİPAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay: - "Tüm dünyayı adeta felç eden Cemal Kaşıkçı cinayetinin faili Muhammed bin Selman belli ki kan akıtmaya doymak bilmiyor. Hak ve hukuku çiğnemeye, masum kanı akıtmaya devam edecektir" - "Yaşatmak yerine öldürmeyi tercih edenlerin akıbeti zelil ve hakir bir sondan başkası olmayacaktır. Sultanların tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur"

TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Suudi Arabistan'ın, aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı yönündeki haberlere ilişkin, "Tüm dünyayı adeta felç eden Cemal Kaşıkçı cinayetinin faili Muhammed bin Selman belli ki kan akıtmaya doymak bilmiyor. Hak ve hukuku çiğnemeye, masum kanı akıtmaya devam edecektir." dedi.

Atalay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'da özellikle de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın veliahtlığa gelişiyle birlikte düşünce ve ifade özgürlüğü alanında kan dondurucu rüzgarlar esmeye başladığını ifade etti.

Suudi yönetiminin, politikalarını kayıtsız şartsız desteklemedikleri için tutukladığını söyleyen Atalay, ilim adamları Selman el-Avde, Hatip el-Avad ve Ali Ömeri'nin gerek aileden gerek avukatlardan ve gerekse hükümetten gelen bilgilere göre Ramazan Bayramı'ndan sonra idam edileceklerini belirtti. Atalay, "Tüm dünyayı adeta felç eden Cemal Kaşıkçı cinayetinin faili Muhammed bin Selman belli ki kan akıtmaya doymak bilmiyor, hak ve hukuku çiğnemeye, masum kanı akıtmaya devam edecektir." diye konuştu.

Suudi Arabistan'da geçen ay "terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak" suçlamasıyla çoğunluğu Şii 37 kişinin idam edildiğini anımsatan Atalay, Uluslararası Af Örgütüne göre, 2019'un ilk 4 ayında 104 idamın gerçekleştirildiğini ve yıl sonuna kadar bu sayının 300'ü bulacağının tahmin edildiğini aktardı.

Bunun da 2019'da idam edileceklerin sayısında geçen yıla oranla yüzde 100'lük bir artışa işaret ettiğini belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Özellikle yeni veliahdınızın belirlenmesinden sonra ABD ve İsrail ile başlayan yeni süreçte dost ve kardeş devlet ve halkları kahreden uygulamalar başlattınız. İsrail'i dost ama Katar'ı düşman bellediniz. Kardeş Katar'a uyguladığınız ambargoyu eleştirdiği için dün Cemal Kaşıkçı'yı eşsiz bir vahşetle katlettiğiniz gibi bugün de Katar'la ilişkilerinizin düzelmesi için dua eden İslam alimlerini aynı vahşilikle idam ediyorsunuz. Bilesiniz ki darağaçlarında idam ettiğiniz şey esasında Mekke ve Medine'nin hürmetidir, İslam'ın saygınlığıdır. Katlettiğiniz şey ise esasında inanç, düşünce ve ifade özgürlüğüdür yani insanlık kimliğidir. Bu seri cinayetlerle varacağınız yerde sizin için asla bir felah ümidi olmayacaktır.

Bilesiniz ki doğrudan ve dolaylı olarak binlerce masum kanı ile kirlettiğiniz o günahkar elleriniz, kararmış yüzleriniz ve bu zillet boyasıyla süslediğiniz elbisenizle varacağınız yer hem dünyada hem de ahirette rezil ve rüsva bir sondan başkası olmayacaktır. Bilesiniz ki yaşatmak yerine öldürmeyi tercih edenlerin akıbeti zelil ve hakir bir sondan başkası olmayacaktır. Sultanların tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. İşlediğiniz cürümlerin karşılığı dünyada ebedi bir lanet, ahirette ise ebedi bir cehennemdir çünkü siz bir değil binlerce masum Müslüman'ı katlettiniz, etmeye devam ediyorsunuz. 'Müslüman'ı diyorum çünkü Büyük Şeytan’la dansta kullandığınız o kılıçlarınız Müslümanların masum kanından başka renk tanımadı. Bu ar bile tek başına size yeterlidir."

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