Suudi Arabistan'ın alimleri idam edeceği yönündeki haberler

TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Suudi Arabistan'ın, aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı yönündeki haberlere ilişkin, "Tüm dünyayı adeta felç eden Cemal Kaşıkçı cinayetinin faili Muhammed bin Selman belli ki kan akıtmaya doymak bilmiyor. Hak ve hukuku çiğnemeye, masum kanı akıtmaya devam edecektir." dedi.

Atalay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'da özellikle de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın veliahtlığa gelişiyle birlikte düşünce ve ifade özgürlüğü alanında kan dondurucu rüzgarlar esmeye başladığını ifade etti.

Suudi yönetiminin, politikalarını kayıtsız şartsız desteklemedikleri için tutukladığını söyleyen Atalay, ilim adamları Selman el-Avde, Hatip el-Avad ve Ali Ömeri'nin gerek aileden gerek avukatlardan ve gerekse hükümetten gelen bilgilere göre Ramazan Bayramı'ndan sonra idam edileceklerini belirtti. Atalay, "Tüm dünyayı adeta felç eden Cemal Kaşıkçı cinayetinin faili Muhammed bin Selman belli ki kan akıtmaya doymak bilmiyor, hak ve hukuku çiğnemeye, masum kanı akıtmaya devam edecektir." diye konuştu.