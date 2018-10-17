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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 00:46 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki konutundan, içinde çok sayıda valizle resmi plakalı bir araç ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki konutundan, içinde çok sayıda valizin bulunduğu resmi plakalı bir araç çıktı.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında dün arama ve inceleme yapılmayacağı belirtilen İstanbul Başkonsolosu'nun konutunun önünde yerli ve yabancı basın mensuplarının bekleyişi sürüyor.

Daha önce konutun kapalı garajına giren resmi plakalı bir araç, bagajında ve arka koltuklarında çok sayıda valizle buradan ayrıldı.

Bu aracın ayrılmasından sonra kapalı garaja yine resmi plakalı bir minibüs girdi.

Minibüs de yaklaşık 10 dakika sonra konutun kapalı garajından çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu

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