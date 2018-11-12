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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 14:56 | Son Güncelleme

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert: - "(Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Türk tarafının Almanya'yı bilgilendirmesi) Evet, burada istihbarat alanında bir bilgi alışverişi oldu"

BERLİN (AA) - Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ayrıntıları konusunda Türk tarafının kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.

Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin, "Kaşıkçı'nın ölümünün ayrıntılarına ilişkin Türk tarafının Almanya'yı bilgilendirdiği haberleri var. Bu doğru mu?" şeklindeki sorusuna "Evet, burada istihbarat alanında bir bilgi alışverişi oldu." yanıtını verdi.

Sözcü, istihbarat servislerinin faaliyetleri konusunda uygulama gereği kamuoyunda bilgi paylaşmadıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki gün önce, Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkındaki bir soru üzerine, cinayete ilişkin tapelerin ve konuşmaların Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettirildiğini ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Almanya Cemal Kaşıkçı

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