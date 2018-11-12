Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

BERLİN (AA) - Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ayrıntıları konusunda Türk tarafının kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.
Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin, "Kaşıkçı'nın ölümünün ayrıntılarına ilişkin Türk tarafının Almanya'yı bilgilendirdiği haberleri var. Bu doğru mu?" şeklindeki sorusuna "Evet, burada istihbarat alanında bir bilgi alışverişi oldu." yanıtını verdi.
Sözcü, istihbarat servislerinin faaliyetleri konusunda uygulama gereği kamuoyunda bilgi paylaşmadıklarını kaydetti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki gün önce, Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkındaki bir soru üzerine, cinayete ilişkin tapelerin ve konuşmaların Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettirildiğini ifade etmişti.
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