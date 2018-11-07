Suudi Veliaht Prensi'nin Kuveyt ziyaretiyle ilgili tartışmalar sürüyor

KUVEYT (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kuveyt ziyaretinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen ziyaretle ilgili kendisini hedef alan açıklamalarla ilgili tartışmalar sürüyor.

Ziyaretin üzerinden bir ay geçmesinin ardından Kuveyt Petrol Kurumu Başkanı Nizar el-Adesani, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı hedef alarak "Ziyaret iyi değildi." açıklamasını yaptı. Buna karşın Kuveyt Dışişlerinin açıklamasında, Adesani'nin görüşlerinin ülkenin resmi tutumunu yansıtmadığı belirtildi.

Kuveyt'teki Almanya Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir törene katılan Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, gazetecilere yaptığı açıklamada, Petrol Kurumu Başkanı Adesani'nin "Veliaht Prens Bin Selman'ın son Kuveyt ziyareti iyi değildi." yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Adesani'den nakledilen bu açıklamalar, Suudi Arabistan'la tarihi ilişkileri kesinlikle yansıtmamaktadır." dedi.

Carallah, "Adesani'nin açıklamaları, petrol sektörü ve bu alandaki endişe ve kaygıların görüşüldüğü teknik bir meseleyle ilgili. Dolayısıyla söyledikleri, bizim resmi tutumumuzu yansıtmamaktadır." diye konuştu.