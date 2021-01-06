Suya sabuna dokunmadan halıları pırıl pırıl yapan yöntem! Senelerce boşuna uğraştık! Bir fincan kuru nane ve bir bardak...

Ev temizliğinde halı yıkama; oldukça zahmetli, yorucu ve zaman alıcıdır. Halılarınızı halı yıkamaya göndermiyorsanız saatlerce uğraşmak yerine bu püf noktalarını uygulayarak halı temizliğinin üstesinden gelebilirsiniz. İşte halı temizliğini kolayca halletmenizi sağlayacak temizlik ipuçları.

KARBONAT VE NANE YÖNTEMİ

Karbonat, mısır nişastası ve kuru nane birleşince ortaya muhteşem bir temizlik ürünü çıkacak.

Malzemeler:

Bir su bardağı karbonat

Bir fincan kuru nane

Bir fincan mısır nişastası

Bir yemek kaşığı boraks

Bir yemek kaşığı karanfil

Yapılışı:

Geniş ve derin bir kaba tüm malzemeleri alın ve karıştırın.

Malzemeleri tamamen harmanladıktan sonra halının kirli olan bölgesine serpiştirin.

Diş fırçası yardımıyla halıya temizlik malzemesini yedirerek fırçalayın.

İki saat sonra halının üzerini elektrik süpürgesi ile temizleyin. Hem halıdaki kir hem de bakteriler ortadan kalkacak.

MISIR NİŞASTASI YÖNTEMİ

Su ve sabun olmadan mısır nişastası kullanarak halılarınızı pırıl pırıl yapın. Bunun için ihtiyacınız olan tek ürün mısır nişastası.

Halının kirli bölgelerine yeterli miktarda mısır nişastası serpiştirin. Bu şekilde yaklaşık 4 saat kadar bekletin. Yumuşak bir bezle hafif hafif ovalayın.

Ardından elektrik süpürgesiyle süpürün. İşte bu kadar!

