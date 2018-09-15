HABER

Switch’e gelecek NES oyunları listesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2018 15:33 | Son Güncelleme

Nintendo dün gece Türkiye saati ile 01:00’da yeni Direct etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte Nintendo Switch Online servisi ile gelecek olan NES oyunları oyunları açıklandı. İşte Switch’te oynayabileceğiniz NES oyunları!

Switch’e gelecek NES oyunları listesi

Nintendo, uzun bir süredir PlayStation ve Xbox’taki gibi bir online servis üzerinde çalışıyordu. Nintendo Switch Online olarak isimlendirilen bu servis dün düzenlenen Direct etkinliğinde resmen tanıtıldı.

Nintendo Switch Online sayesinde oyuncular aylık 3.99 dolar ödeyerek multiplayer oyun deneyimi yaşayabilecek. Bunun yanında ise oyun kayıt dosyaları bulut tabanında saklanabilecek.

eShop’taki oyunlarda bazı özel tekliflerin de bulunacağı bu servis ile NES oyunları da ücretsiz olarak sunulacak. Vurtial Console’u Switch’e getirmeyen Nintendo, NES oyunlarını yeni servisi ile getirerek bir ilke de imza atıyor. Switch için gelecek olan NES oyunlarında multiplayer desteği bulunacak.

Bugün ise Switch’e ilk etapta gelecek olan NES oyunlarının listesi yayınlandı. Retro oyun severleri sevindirecek olan bu listede yok yok diyebiliriz.

Switch’e gelecek NES oyunları listesi

Soccer
Tennis
Donkey Kong
Mario Bros.
Super Mario Bros.
Balloon Fight
Ice Climber
Dr. Mario
The Legend of Zelda
Super Mario Bros. 3
Double Dragon
River City Ransom
Ghosts’n Goblins
Tecmo Bowl
Gradius
Pro Wrestling
Excitebike
Yoshi
Ice Hockey
Baseball

Razer Phone 2, orijinaline çok benziyor!

PARTNERSürekli kaytarıyorsanız... Nedeni bulundu!Sürekli kaytarıyorsanız... Nedeni bulundu!
Türkiye’nin ilk MI STORE'u açılıyorTürkiye’nin ilk MI STORE'u açılıyor
Apple müşterilerini adeta sömürüyor!Apple müşterilerini adeta sömürüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nintendo PlayStation Xbox

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nokia 3.1 için Android 8.1 Oreo güncellemesi yayınlandı

Nokia 3.1 için Android 8.1 Oreo güncellemesi yayınlandı

Alan Wake şimdi de dizi oluyor

Alan Wake şimdi de dizi oluyor

Honor, 5G’ye geçişe öncülük ediyor

Honor, 5G’ye geçişe öncülük ediyor

İşte güncel Android kullanım oranları!

İşte güncel Android kullanım oranları!

Huawei’nin yeni telefonu tuhaf tasarımıyla dikkat çekiyor

Huawei’nin yeni telefonu tuhaf tasarımıyla dikkat çekiyor

FIFA 19 demo indirme linkleri

FIFA 19 demo indirme linkleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.