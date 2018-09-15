Nintendo, uzun bir süredir PlayStation ve Xbox’taki gibi bir online servis üzerinde çalışıyordu. Nintendo Switch Online olarak isimlendirilen bu servis dün düzenlenen Direct etkinliğinde resmen tanıtıldı.

Nintendo Switch Online sayesinde oyuncular aylık 3.99 dolar ödeyerek multiplayer oyun deneyimi yaşayabilecek. Bunun yanında ise oyun kayıt dosyaları bulut tabanında saklanabilecek.

eShop’taki oyunlarda bazı özel tekliflerin de bulunacağı bu servis ile NES oyunları da ücretsiz olarak sunulacak. Vurtial Console’u Switch’e getirmeyen Nintendo, NES oyunlarını yeni servisi ile getirerek bir ilke de imza atıyor. Switch için gelecek olan NES oyunlarında multiplayer desteği bulunacak.

Bugün ise Switch’e ilk etapta gelecek olan NES oyunlarının listesi yayınlandı. Retro oyun severleri sevindirecek olan bu listede yok yok diyebiliriz.

Switch’e gelecek NES oyunları listesi



Soccer

Tennis

Donkey Kong

Mario Bros.

Super Mario Bros.

Balloon Fight

Ice Climber

Dr. Mario

The Legend of Zelda

Super Mario Bros. 3

Double Dragon

River City Ransom

Ghosts’n Goblins

Tecmo Bowl

Gradius

Pro Wrestling

Excitebike

Yoshi

Ice Hockey

Baseball

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