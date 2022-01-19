Tabanı kirlendiği için yeni bir ütü alacak değilsiniz! İşte paslanan veya kararan ütünüzü geri döndürmek için basit tüyolar...

Ütünüzün tabanındaki lekelerin temizlenmesi zor mu görünüyor? Üzülmeyin, şimdi vereceğimiz tariflerle bu iş çok kolay! İşte koca çamaşır yığınlarının üstesinden gelen emektar ütünüzün paslanmış ve kararmış tabanından kurtulmanız için basit ipuçları...
Bir bardak beyaz sirkeyi ısıtın.
Isıttığınız sirkeye temiz bir bez batırarak ütünüzün tabanını nazikçe silin.
Sirke tek başına izleri silemiyorsa birkaç çay kaşığı sofra tuzu veya kabartma tozu ekleyin.
Tuz veya kabartma tozu eriyene kadar karıştırın.
Ütünüzün tabanını temiz bir bez kullanarak hazırladığınız karışımla silin.
Küçük bir kâseye 1 bardak ılık su ve 1-2 damla sıvı çamaşır deterjanı ekleyin.
Ardından hazırladığınız karışıma temiz bir bez batırın ve ütü tabanını bu bezle nazikçe ovun.
1 limonu sıkın ve üzerine macun kıvamına gelinceye kadar kabartma tozu ekleyin.
Macunu ütünün kirli bölgelerine sürün.
En az 5 dakika ütünün üzerinde bırakın.
Macunun lekeyi temizleyip temizlemediğini görmek için 5 dakika sonra bir bölümü hafifçe kaldırarak test edin.
Ütünün tabanı tamamen temizlenene kadar hafifçe ovun.
Ütünüzü en sıcak ayara getirin ve ütü masanızın üzerine bir gazete koyun.
Gazetenin üzerine bol miktarda tuz serpin ve tuzlu gazeteyi ütünüzün altı tamamen temizlenene kadar daireler çizerek ütüleyin.
Ütünüzü ısıtın.
Bir parasetamol tableti alın ve ütünüzün altındaki paslı kısımlara sürün.
Bitirdikten sonra temizlemek için kuru bir bez kullanın. Ütü hala sıcak olacağından dikkatli olmalısınız.
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