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Tabanı kirlendiği için yeni bir ütü alacak değilsiniz! İşte paslanan veya kararan ütünüzü geri döndürmek için basit tüyolar...

19.01.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ütü yapmanın "yapılacak eğlenceli şeyler" listenizin başında olmadığını biliyoruz. Fakat altı kararan ya da paslanan bakımsız bir ütünüz varsa, kumaşa yapışıyorsa veya kirli su püskürtüyorsa işler daha da kötü olabilir. Ufak temizlik tüyolarıyla ütünüzü ilk günkü haline getirebilirsiniz.

Tabanı kirlendiği için yeni bir ütü alacak değilsiniz! İşte paslanan veya kararan ütünüzü geri döndürmek için basit tüyolar...

Ütünüzün tabanındaki lekelerin temizlenmesi zor mu görünüyor? Üzülmeyin, şimdi vereceğimiz tariflerle bu iş çok kolay! İşte koca çamaşır yığınlarının üstesinden gelen emektar ütünüzün paslanmış ve kararmış tabanından kurtulmanız için basit ipuçları...

SİRKENİN GÜCÜ ADINA!

  • Bir bardak beyaz sirkeyi ısıtın.

  • Isıttığınız sirkeye temiz bir bez batırarak ütünüzün tabanını nazikçe silin.

  • Sirke tek başına izleri silemiyorsa birkaç çay kaşığı sofra tuzu veya kabartma tozu ekleyin.

  • Tuz veya kabartma tozu eriyene kadar karıştırın.

  • Ütünüzün tabanını temiz bir bez kullanarak hazırladığınız karışımla silin.

  • Daha sonra ıslak bir bezle silerek işlemi bitirin.

ÇAMAŞIR DETERJANI SADECE ÇAMAŞIR YIKAMAK İÇİN DEĞİL

  • Küçük bir kâseye 1 bardak ılık su ve 1-2 damla sıvı çamaşır deterjanı ekleyin.

  • Ardından hazırladığınız karışıma temiz bir bez batırın ve ütü tabanını bu bezle nazikçe ovun.

  • Son olarak ütüyü tekrar kullanmadan önce altını temiz bir havluyla kurulayın.

LİMON SUYU VE KARBONAT GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

  • 1 limonu sıkın ve üzerine macun kıvamına gelinceye kadar kabartma tozu ekleyin.

  • Macunu ütünün kirli bölgelerine sürün.

  • En az 5 dakika ütünün üzerinde bırakın.

  • Macunun lekeyi temizleyip temizlemediğini görmek için 5 dakika sonra bir bölümü hafifçe kaldırarak test edin.

  • Ütünün tabanı tamamen temizlenene kadar hafifçe ovun.

  • Fazla macunu nemli bir bezle silin ve ütünün kurumasını bekleyin.

HİÇ TUZLU BİR GAZETE ÜTÜLEDİNİZ Mİ?

  • Ütünüzü en sıcak ayara getirin ve ütü masanızın üzerine bir gazete koyun.

  • Gazetenin üzerine bol miktarda tuz serpin ve tuzlu gazeteyi ütünüzün altı tamamen temizlenene kadar daireler çizerek ütüleyin.

  • Elinizde bir gazete yoksa kese kağıdı da kullanabilirsiniz.

AĞRI KESİCİ DEYİP GEÇMEYİN

  • Ütünüzü ısıtın.

  • Bir parasetamol tableti alın ve ütünüzün altındaki paslı kısımlara sürün.

  • Bitirdikten sonra temizlemek için kuru bir bez kullanın. Ütü hala sıcak olacağından dikkatli olmalısınız.

  • Ütünüzün pırıl pırıl olduğunu fark edeceksiniz.

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