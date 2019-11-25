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Tacikistan, 3 yıllık dış borçlanma programını onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:42 | Son Güncelleme

2020-2022 dönemine yönelik 1 milyar 74 milyon dolarlık dış kredi alınacak

Tacikistan Parlamentosu'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, 3 yıllık dış borçlanma programını onayladı.

Ülkenin 2020 devlet dış borçlanma programı ve 2021-2022 dönemine yönelik öngörüleri Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Buna göre, 2020-2022 dönemine yönelik 1 milyar 74 milyon dolarlık dış kredi alınacak.

Maliye Bakanı Fayziddin Kaharzade, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu kredilerin ülke ekonomisinin öncelikli sektörlerinde kullanılacağını, bu kapsamda tarım sektöründe 13, enerji ve sanayide 21, sağlık sektöründe de 2 projenin hayata geçirileceğini bildirdi.

Kaharzade, bu çerçevede bazıları uygulanmakta olan toplam 91 projenin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü, bu projelerin 60'ının devam eden, 31'inin ise gelecek yıllarda başlatılacak projeler olduğunu aktardı.

Bu yıl 17 projenin uygulanması için 21 kredi ve hibe anlaşması imzalandığını hatırlatan Kaharzade, bu projelerin toplam miktarının 355,4 milyon dolar olduğunu söyledi.

Kaharzade, yılın 10 ayında dış borç ödemeleri için 161 milyon dolar harcandığını da bildirdi.

1 Ekim 2019 itibarıyla ülkenin dış borcu, GSYH'sinin yüzde 35,8'i olan 2,9 milyar dolara tekabül ediyor. Tacikistan'ın Kamu Borç Yönetimine İlişkin Stratejisi'ne göre, ülkenin nominal dış borç üst sınırının GSYH'sinin yüzde 40'ını aşmaması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tacikistan Tacikistan'ın dış borcu

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