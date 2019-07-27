Tacikistan ekonomisi ilk yarıda yüzde 7,5 büyüdü

Tacikistan'ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) yılın ilk yarısında yüzde 7,5'lik büyüme kaydetti.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ocak-haziran aylarında ülkede GSYH yüzde 7,5 artarak 31,3 milyar somona (3,3 milyar dolar) ulaştı.

Açıklamaya göre, ülkede bu dönemde sanayi üretimi yüzde 12,5, tarım sektörü yüzde 10,8, perakende satış yüzde 9,6, hizmetler sektörü ise yüzde 0,9'luk artış gösterdi.

Resmi verilere göre, Tacikistan'ın GSYH'si geçen yılın ilk yarısında yüzde 7,2 artmıştı.

