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Tacikistan’ın dış ticaret hacmi geriledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

Ülkede dış ticaret hacmi ocak-şubat aylarında yüzde 3,5'lik gerilemeyle 610 milyon dolar oldu

TAŞKENT (AA) – Tacikistan’ın dış ticaret hacmi yılın ocak-şubat aylarında 610 milyon dolar, dış ticaret açığı ise 353,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tacikistan Devlet İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk iki ayında ülkenin dış ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 ( 22,4 milyon dolar) azalarak 610 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Bu dönemde ülkenin toplam ihracat hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2'lik gerilemeyle 128,5 milyon dolar seviyesine düşerken ithalat hacmi yüzde 1,3 artışla 481,8 milyon dolara ulaştı.

Açıklamaya göre, bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı 353,3 milyon dolar oldu. Bu dönemde yurt dışına ağırlıklı olarak alüminyum ve pamuk lifi ihraç eden Tacikistan, yurt dışından makine, teçhizat, araç ve gıda ürünleri ithal etti.

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